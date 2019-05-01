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Livepeer (LPT) 本日のテクニカル分析

Livepeer (LPT) 本日のテクニカル分析

Livepeer 分析ページでは、AIによって生成された LPT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Livepeer の分析内容について詳しくご覧ください。

Livepeer (LPT) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$1.262---0.87%-18.85%-46.94%
Livepeer 価格について詳しく知る

Livepeer テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Livepeer の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 11
中立 2
購入 13
移動平均:購入売却 4中立 1購入 9
テクニカル指標:売却売却 7中立 1購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1.2623
1.2616
R2
1.2616
1.2612
R1
1.2613
1.261
PP
1.2606
1.2606
S1
1.2603
1.2602
S2
1.2596
1.26
S3
1.2593
1.2596

Livepeer 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.16M
$4.36 M
$4.52 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.02 M
3日間のアクティブ売却額
$0.02 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.07 M
7日間のアクティブ売却額
$0.06 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Livepeer 資本フロー

純流入LPTUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.03 M1.26
2026-08-07$0.02 M1.26
2026-08-06-$0.05 M1.28
2026-08-05$0.01 M1.29
2026-08-04$0.01 M1.29

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Livepeer (LPT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Livepeer ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
LPT/USDT
$1.261
$1.261$1.261
-0.31%
43.31K (USDT)
LPT/USDC
$1.26
$1.26$1.26
-0.06%
43.01K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

LPT
LPT
USD
USD

1 LPT = 1.262 USD

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