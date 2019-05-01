Livepeer (LPT) 本日のテクニカル分析
Livepeer 分析ページでは、AIによって生成された LPT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Livepeer の分析内容について詳しくご覧ください。
Livepeer (LPT) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$1.262
|--
|-0.87%
|-18.85%
|-46.94%
Livepeer テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Livepeer の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
中立
売却 11
中立 2
購入 13
|移動平均:
|購入
|売却 4
|中立 1
|購入 9
|テクニカル指標:
|売却
|売却 7
|中立 1
|購入 4
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1.2623
1.2616
R2
1.2616
1.2612
R1
1.2613
1.261
PP
1.2606
1.2606
S1
1.2603
1.2602
S2
1.2596
1.26
S3
1.2593
1.2596
Livepeer 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.16M
$4.36 M
$4.52 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.02 M
3日間のアクティブ売却額
$0.02 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.07 M
7日間のアクティブ売却額
$0.06 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
Livepeer 資本フロー
純流入LPTUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-08
|-$0.03 M
|1.26
|2026-08-07
|$0.02 M
|1.26
|2026-08-06
|-$0.05 M
|1.28
|2026-08-05
|$0.01 M
|1.29
|2026-08-04
|$0.01 M
|1.29
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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