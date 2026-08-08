Kaizen Finance 本日の価格

Kaizen Finance (KZEN) の本日のライブ価格は ¥ 0.000235 で、直近24時間で 0.08% 変動しました。現在の KZEN から JPY への変換レートは、¥ 0.000235 につき KZEN です。

Kaizen Finance は現在、時価総額 ¥ 100.76K で #2722 位、循環供給量は 428.76M KZEN です。直近24時間の KZEN は、¥ 0.0002341 (安値) から ¥ 0.000236 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 35.0939001764452654、史上最安値は ¥ 0.0475192997022742 です。

短期的なパフォーマンスでは、KZEN は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +0.17% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 6.09K に達しました。

Kaizen Finance (KZEN) 市場情報

ランキング No.2722 時価総額 ¥ 100.76K¥ 100.76K ¥ 100.76K 取引高 (24H) ¥ 6.09K¥ 6.09K ¥ 6.09K 完全希薄化後時価総額 ¥ 235.00K¥ 235.00K ¥ 235.00K 循環供給量 428.76M 428.76M 428.76M 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

Kaizen Finance の現在の時価総額は ¥ 100.76K、24時間取引高は ¥ 6.09K です。KZEN の循環供給量は 428.76M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 235.00K です。