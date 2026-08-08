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Jupiter (JUP) 本日のテクニカル分析

Jupiter (JUP) 本日のテクニカル分析

Jupiter 分析ページでは、AIによって生成された JUP の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Jupiter の分析内容について詳しくご覧ください。

Jupiter (JUP) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.1826---4.65%-13.95%-26.64%
Jupiter 価格について詳しく知る

Jupiter テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Jupiter の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 8
中立 9
購入 9
移動平均:売却売却 8中立 4購入 2
テクニカル指標:強い買い売却 0中立 5購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.1826
0.1825
R2
0.1825
0.1825
R1
0.1825
0.1825
PP
0.1824
0.1824
S1
0.1824
0.1824
S2
0.1823
0.1824
S3
0.1823
0.1823

Jupiter 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.24M
$12.38 M
$12.13 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.06M
3日間のアクティブ購入額
$2.00 M
3日間のアクティブ売却額
$2.06 M
7日間のアクティブ売買差額
0.12M
7日間のアクティブ購入額
$4.83 M
7日間のアクティブ売却額
$4.71 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Jupiter 資本フロー

純流入JUPUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.06 M0.18
2026-08-07-$0.30 M0.18
2026-08-06-$0.11 M0.18
2026-08-05-$0.22 M0.19
2026-08-04-$0.05 M0.19

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Jupiter (JUP) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Jupiter ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
JUP/USDT
$0.1826
$0.1826$0.1826
-0.54%
925.40K (USDT)
JUP/USDC
$0.1824
$0.1824$0.1824
-0.70%
304.24K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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JUP
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USD
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