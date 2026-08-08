JGGL 本日の価格

JGGL (JGGL) の本日のライブ価格は ¥ 5.2155 で、直近24時間で 0.17% 変動しました。現在の JGGL から JPY への変換レートは、¥ 5.2155 につき JGGL です。

JGGL は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- JGGL です。直近24時間の JGGL は、¥ 5.1889 (安値) から ¥ 5.2475 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、JGGL は直近1時間で -0.09%、直近7日間で -4.30% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 511.79K に達しました。

JGGL (JGGL) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 511.79K¥ 511.79K ¥ 511.79K 完全希薄化後時価総額 ¥ 5.22B¥ 5.22B ¥ 5.22B 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン ETH

JGGL の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 511.79K です。JGGL の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 5.22B です。