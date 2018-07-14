IQ価格(IQ)
IQ (IQ) の本日のライブ価格は ¥ 0.0006513 で、直近24時間で 0.29% 変動しました。現在の IQ から JPY への変換レートは、¥ 0.0006513 につき IQ です。
IQ は現在、時価総額 ¥ 17.15M で #703 位、循環供給量は 26.33B IQ です。直近24時間の IQ は、¥ 0.0006467 (安値) から ¥ 0.0006552 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 12.01525711268186497、史上最安値は ¥ 0.097981270701006 です。
短期的なパフォーマンスでは、IQ は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -2.01% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 56.50K に達しました。
No.703
43.88%
2018-07-14 00:00:00
EOS
IQ の現在の時価総額は ¥ 17.15M、24時間取引高は ¥ 56.50K です。IQ の循環供給量は 26.33B、総供給量は 26331959476.929 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 39.08M です。
0.00%
+0.29%
-2.01%
-2.01%
IQ の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.000295679
|+0.29%
|30日
|¥ -0.0001065
|-14.06%
|60日
|¥ -0.000138
|-17.49%
|90日
|¥ -0.0005127
|-44.05%
本日 IQ は、 ¥ +0.000295679 (+0.29%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.0001065 (-14.06%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、IQ は、 ¥ -0.000138 (-17.49%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0005127 (-44.05%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して IQ の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の IQ 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|StochRSI
|> 80
|買われ過ぎゾーン
|短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|S1 ≤ 価格 < ピボット
|S1‑ピボットの間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。
IQ_USDTは4時間足チャートにおいて、7.257E-4付近で推移しています。価格は中枢となる7.26E-4をしっかりと挟みながら、狭いレンジ内で上下に振れています。短期的な移動平均線群は買いシグナルを示す配置となっており、長期トレンドも横ばいの整理相場が継続しています。 現在の価格はS1とR1によって形成される中心的なボラティリティゾーン内に位置しており、明確なブレイクやブレイクアウトの兆候は見られません。 MACD指標はデッドクロスの状態を示しており、短いEMAと長いEMAが下方へ発散していることから、空売り勢力の強さが蓄積されていることが分かります。一方でRSIは中立域にあり、現時点では買いと売りの勢力バランスが保たれている状況です。KDJおよびStochRSIの数値からは、短期的な買われ過ぎによる調整の必要性が読み取れます。 ボリンジャーバンドは幅が収縮しており、ボラティリティは低下傾向にあります。また、短期的な指標間で層状の動きが確認され、短期的な押し目圧力と中期的なサポート力が拮抗している状況です。 上値の抵抗としては、R1の7.36E-4が近隣の重要なレジスタンスポイントとなっています。この水準は現在の価格から約1.4%離れた位置にあります。さらに遠くの抵抗としてR2の7.43E-4が存在します。 下値の支持としては、S1の7.19E-4が近隣の重要なサポートポイントです。こちらは現在の価格から約0.9%離れた位置にあります。さらに遠くのサポートとしてS2の7.09E-4が設定されています。 特に注目すべきポイントは、7.26E-4という中枢のレジスタンス・サポートラインであり、ここが即時の多空分岐点となっています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、IQ の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
Everipedia（IQ）は、ユーザーが分散型の方法でコンテンツを作成、編集、キュレーションできるブロックチェーンベースの百科事典です。このプラットフォームは、IQトークンを利用してコンテンツの作成と編集を奨励し、ユーザーはその貢献に対してトークンを獲得します。EOSブロックチェーン上に構築されたEveripediaは、情報のアクセスと配布を民主化することを目指し、従来の中央集権型のオンライン百科事典に対する代替を提供します。プラットフォームはプルーフ・オブ・ステーク（PoS）合意形成メカニズムを採用し、IQトークンはガバナンスに使用され、保有者はさまざまなプロトコルの決定に投票することができます。Everipediaの目標は、ブロックチェーン技術を活用して、より包括的で検閲に耐えうる知識ベースを作成することです。
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IQ についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
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昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
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暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
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|01-28 07:44:00
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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