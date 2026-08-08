Ice Open Network 本日の価格

Ice Open Network (ION) の本日のライブ価格は ¥ 0.000059 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の ION から JPY への変換レートは、¥ 0.000059 につき ION です。

Ice Open Network は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- ION です。直近24時間の ION は、¥ 0.000058 (安値) から ¥ 0.000061 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、ION は直近1時間で +1.72%、直近7日間で -14.50% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 1.01K に達しました。

Ice Open Network (ION) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 1.01K¥ 1.01K ¥ 1.01K 完全希薄化後時価総額 ¥ 209.79K¥ 209.79K ¥ 209.79K 循環供給量 ---- -- 総供給量 3,555,728,247 3,555,728,247 3,555,728,247 パブリックブロックチェーン BSC

Ice Open Network の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 1.01K です。ION の循環供給量は --、総供給量は 3555728247 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 209.79K です。