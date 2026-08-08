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本日の Highstreet のライブ価格は 0.02164 JPY です。HIGH の時価総額は 2,085,849.486713340928 JPY です。日本 のリアルタイムの HIGH から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Highstreet のライブ価格は 0.02164 JPY です。HIGH の時価総額は 2,085,849.486713340928 JPY です。日本 のリアルタイムの HIGH から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Highstreet価格(HIGH)

1 HIGH から JPY へのライブ価格：

¥3.39748
¥3.39748¥3.39748
-1.18%1D
JPY
Highstreet (HIGH) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 21:15:27 (UTC+8)

Highstreet 本日の価格

Highstreet (HIGH) の本日のライブ価格は ¥ 0.02164 で、直近24時間で 1.18% 変動しました。現在の HIGH から JPY への変換レートは、¥ 0.02164 につき HIGH です。

Highstreet は現在、時価総額 ¥ 2.09M#1262 位、循環供給量は 96.39M HIGH です。直近24時間の HIGH は、¥ 0.02085 (安値) から ¥ 0.02268 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 6,320.53881652576550227、史上最安値は ¥ 7.35273464531771934 です。

短期的なパフォーマンスでは、HIGH は直近1時間で -0.14%、直近7日間で -3.23% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 60.32K に達しました。

Highstreet (HIGH) 市場情報

No.1262

¥ 2.09M
¥ 2.09M¥ 2.09M

¥ 60.32K
¥ 60.32K¥ 60.32K

¥ 2.16M
¥ 2.16M¥ 2.16M

96.39M
96.39M 96.39M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

96.38%

NONE

Highstreet の現在の時価総額は ¥ 2.09M、24時間取引高は ¥ 60.32K です。HIGH の循環供給量は 96.39M、総供給量は 100000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.16M です。

Highstreet 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.02085
¥ 0.02085¥ 0.02085
24H 最安値
¥ 0.02268
¥ 0.02268¥ 0.02268
24H 最高値

¥ 0.02085
¥ 0.02085¥ 0.02085

¥ 0.02268
¥ 0.02268¥ 0.02268

¥ 6,320.53881652576550227
¥ 6,320.53881652576550227¥ 6,320.53881652576550227

¥ 7.35273464531771934
¥ 7.35273464531771934¥ 7.35273464531771934

-0.14%

-1.18%

-3.23%

-3.23%

Highstreet (HIGH) 価格履歴 JPY

Highstreet の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.040569-1.18%
30日¥ -0.00869-28.66%
60日¥ -0.0457-67.87%
90日¥ -0.19116-89.84%
Highstreet 本日の価格変動

本日 HIGH は、 ¥ -0.040569 (-1.18%) の変動を記録しました。

Highstreet 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.00869 (-28.66%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Highstreet 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、HIGH は、 ¥ -0.0457 (-67.87%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Highstreet 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.19116 (-89.84%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Highstreet (HIGH) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Highstreet 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Highstreet の分析

この分析では、AIモデルを活用して Highstreet の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Highstreet 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の HIGH 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 35% | 弱気 65%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
BOLL (20,2)価格 < 下限バンド下限バンドに接触または突破「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)売られ過ぎ< 30やや急落しており、短期的に反発する可能性があります。
ピボットポイントS1 ≤ 価格 < ピボットS1‑ピボットの間中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

**市場構造** HIGH_USDT 4時間足の現行価格は0.02275で、中枢値0.02292を0.74%下回る位置にあり、ハブ体系の中軸付近の狭いレンジ内に収まっています。MA群およびEMA群ともに「7買い・0売り」の状況を示しており、移動平均線システムは完全な多頭排列を形成しています。価格はS1サポートである0.02103を8.18%上回って推移しており、R1抵抗値0.02411までにはまだ5.98%の余裕が残されています。 **勢力状態** MACDはデッドクロスのシグナルを示しており、快慢線の勢いの方向性と移動平均線システムとの間に乖離が生じています。RSIは超売却領域に達しており、短期的な勢力の疲労感が見られます。移動平均線の多頭排列と振動系指標の超売却状態が同時に存在し、快慢指標層においても階層的な構造が確認されます。 **重要価格帯** 上方のR1抵抗値0.02411は現行価格から5.98%離れており、近場での注目ポイントとなっています。一方、下方のS1サポート0.02103は現行価格から7.56%離れ、さらにS2サポート0.01984は現行価格から12.79%離れているため、遠方の参考区間を形成しています。中枢値0.02292は多空分岐点として現行価格から0.74%の距離に位置しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Highstreet の価格に影響を与える要因は何ですか？

Highstreet（HIGH）トークンの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. ゲームへの採用：Highstreetのメタバースゲームプラットフォームにおけるユーザーのエンゲージメントと成長は、需要に直接的な影響を及ぼします。

2. NFTマーケットプレイスの活動：ゲーム内NFTの取引量や人気度は、トークンのユーティリティに影響を与えます。

3. パートナーシップの発表：ブランド、ゲーム、またはプラットフォームとの提携は、投資家の信頼を高めることがあります。

4. トークンのユーティリティ：ステーキング報酬、ガバナンス権、そしてゲーム内での購入力が需要を牽引します。

5. 市場センチメント：全体的な暗号資産市場の動向や、投資家のリスク許容度が影響します。

6. 開発のマイルストーン：新たな機能、ゲームのアップデート、ロードマップの進捗状況が重要です。

7. 競合環境：他のゲームおよびメタバース関連のトークンとの比較におけるパフォーマンスが鍵となります。

人はなぜ今日 Highstreet の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のHighstreet（HIGH）の価格を知りたいと考えています。その理由には、情報に基づいた取引判断を行うこと、ポートフォリオのパフォーマンスを追跡すること、市場への参入・退出タイミングを計ること、投資による利益や損失を評価すること、そして市場のボラティリティを常に把握して暗号資産戦略を最適化することが含まれます。

Highstreet の価格予測

Highstreet (HIGH) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の HIGH の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Highstreet (HIGH) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Highstreet の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Highstreet が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？HIGH の 2026–2027 年の価格予測は Highstreet 価格予測 ページでご確認いただけます。

Highstreet について

HIGH (HIGH)は、独自のプロプライエタリブロックチェーンネットワーク上で運用されるデジタル資産です。分散型の方法で取引を容易にし、価値を保存することを目指して設計されており、ブロックチェーン技術を活用してセキュリティと透明性を確保しています。HIGHの合意形成メカニズムは、Proof of Stake (PoS)に基づいており、ユーザーがトークンを保有し、ステーキングしてネットワークのガバナンスに参加し、報酬を得ることを奨励しています。この資産の主な使用目的は、エコシステム内での交換手段として機能し、ユーザーが価値を迅速かつ効率的に転送することを可能にすることです。HIGHの供給量は予め決定され、固定のスケジュールに従ってリリースされるため、発行モデルは予測可能です。

日本 で Highstreet を購入して投資する方法

Highstreet を使用する準備はできていますか？MEXCでは、HIGH の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Highstreet の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Highstreet (HIGH) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Highstreet が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Highstreet (HIGH) の購入ガイド

Highstreet でできること

Highstreet を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Highstreet (HIGH) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Highstreet ( HIGH ) とは何か

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

Highstreet資料

Highstreet についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Highstreetウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Base EcosystemBinance LaunchpoolBNB Chain Ecosystem

よくある質問： Highstreet に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 21:15:27 (UTC+8)

Highstreet (HIGH) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Highstreet についてさらに詳しく知る

HIGH USDT（先物取引）

HIGH をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの HIGH USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Highstreet (HIGH) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Highstreet ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
HIGH/USDT
¥3.39905
¥3.39905¥3.39905
-0.96%
2.77M (USDT)

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¥39.64250
¥39.64250¥39.64250

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¥206.2509
¥206.2509¥206.2509

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JMDT

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¥151.7876
¥151.7876¥151.7876

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STONK

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¥1.222402
¥1.222402¥1.222402

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¥2.810614
¥2.810614¥2.810614

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BEAT

¥406.12132
¥406.12132¥406.12132

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Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.25403
¥14.25403¥14.25403

+16.14%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

HIGH から JPY の計算機

金額

HIGH
HIGH
JPY
JPY

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