Highstreet価格(HIGH)
Highstreet (HIGH) の本日のライブ価格は ¥ 0.02164 で、直近24時間で 1.18% 変動しました。現在の HIGH から JPY への変換レートは、¥ 0.02164 につき HIGH です。
Highstreet は現在、時価総額 ¥ 2.09M で #1262 位、循環供給量は 96.39M HIGH です。直近24時間の HIGH は、¥ 0.02085 (安値) から ¥ 0.02268 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 6,320.53881652576550227、史上最安値は ¥ 7.35273464531771934 です。
短期的なパフォーマンスでは、HIGH は直近1時間で -0.14%、直近7日間で -3.23% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 60.32K に達しました。
No.1262
96.38%
NONE
Highstreet の現在の時価総額は ¥ 2.09M、24時間取引高は ¥ 60.32K です。HIGH の循環供給量は 96.39M、総供給量は 100000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.16M です。
-0.14%
-1.18%
-3.23%
-3.23%
Highstreet の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ -0.040569
|-1.18%
|30日
|¥ -0.00869
|-28.66%
|60日
|¥ -0.0457
|-67.87%
|90日
|¥ -0.19116
|-89.84%
本日 HIGH は、 ¥ -0.040569 (-1.18%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.00869 (-28.66%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、HIGH は、 ¥ -0.0457 (-67.87%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.19116 (-89.84%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して Highstreet の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の HIGH 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 35% | 弱気 65%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|7 買い 0 中立 0 売り
|≥ 80% 買い
|すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
|StochRSI
|< 20
|売られ過ぎゾーン
|短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|7 買い 0 中立 0 売り
|≥ 80% 買い
|すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
|BOLL (20,2)
|価格 < 下限バンド
|下限バンドに接触または突破
|「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
|RSI (14)
|売られ過ぎ
|< 30
|やや急落しており、短期的に反発する可能性があります。
|ピボットポイント
|S1 ≤ 価格 < ピボット
|S1‑ピボットの間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。
**市場構造** HIGH_USDT 4時間足の現行価格は0.02275で、中枢値0.02292を0.74%下回る位置にあり、ハブ体系の中軸付近の狭いレンジ内に収まっています。MA群およびEMA群ともに「7買い・0売り」の状況を示しており、移動平均線システムは完全な多頭排列を形成しています。価格はS1サポートである0.02103を8.18%上回って推移しており、R1抵抗値0.02411までにはまだ5.98%の余裕が残されています。 **勢力状態** MACDはデッドクロスのシグナルを示しており、快慢線の勢いの方向性と移動平均線システムとの間に乖離が生じています。RSIは超売却領域に達しており、短期的な勢力の疲労感が見られます。移動平均線の多頭排列と振動系指標の超売却状態が同時に存在し、快慢指標層においても階層的な構造が確認されます。 **重要価格帯** 上方のR1抵抗値0.02411は現行価格から5.98%離れており、近場での注目ポイントとなっています。一方、下方のS1サポート0.02103は現行価格から7.56%離れ、さらにS2サポート0.01984は現行価格から12.79%離れているため、遠方の参考区間を形成しています。中枢値0.02292は多空分岐点として現行価格から0.74%の距離に位置しています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、Highstreet の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
HIGH (HIGH)は、独自のプロプライエタリブロックチェーンネットワーク上で運用されるデジタル資産です。分散型の方法で取引を容易にし、価値を保存することを目指して設計されており、ブロックチェーン技術を活用してセキュリティと透明性を確保しています。HIGHの合意形成メカニズムは、Proof of Stake (PoS)に基づいており、ユーザーがトークンを保有し、ステーキングしてネットワークのガバナンスに参加し、報酬を得ることを奨励しています。この資産の主な使用目的は、エコシステム内での交換手段として機能し、ユーザーが価値を迅速かつ効率的に転送することを可能にすることです。HIGHの供給量は予め決定され、固定のスケジュールに従ってリリースされるため、発行モデルは予測可能です。
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Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.
Highstreet についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
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|02-01 01:12:00
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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