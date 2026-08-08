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本日の GAIB のライブ価格は 0.01346 JPY です。GAIB の時価総額は 2,757,034.23782 JPY です。日本 のリアルタイムの GAIB から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の GAIB のライブ価格は 0.01346 JPY です。GAIB の時価総額は 2,757,034.23782 JPY です。日本 のリアルタイムの GAIB から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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GAIB価格(GAIB)

1 GAIB から JPY へのライブ価格：

¥2.11165
¥2.11165¥2.11165
-6.79%1D
JPY
GAIB (GAIB) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 20:48:35 (UTC+8)

GAIB 本日の価格

GAIB (GAIB) の本日のライブ価格は ¥ 0.01346 で、直近24時間で 6.79% 変動しました。現在の GAIB から JPY への変換レートは、¥ 0.01346 につき GAIB です。

GAIB は現在、時価総額 ¥ 2.76M#1497 位、循環供給量は 204.83M GAIB です。直近24時間の GAIB は、¥ 0.01306 (安値) から ¥ 0.01456 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 44.022828339817387、史上最安値は ¥ 1.78839307133397214 です。

短期的なパフォーマンスでは、GAIB は直近1時間で +0.22%、直近7日間で -15.83% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 59.87K に達しました。

GAIB (GAIB) 市場情報

No.1497

¥ 2.76M
¥ 2.76M¥ 2.76M

¥ 59.87K
¥ 59.87K¥ 59.87K

¥ 13.46M
¥ 13.46M¥ 13.46M

204.83M
204.83M 204.83M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.48%

ETH

GAIB の現在の時価総額は ¥ 2.76M、24時間取引高は ¥ 59.87K です。GAIB の循環供給量は 204.83M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 13.46M です。

GAIB 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.01306
¥ 0.01306¥ 0.01306
24H 最安値
¥ 0.01456
¥ 0.01456¥ 0.01456
24H 最高値

¥ 0.01306
¥ 0.01306¥ 0.01306

¥ 0.01456
¥ 0.01456¥ 0.01456

¥ 44.022828339817387
¥ 44.022828339817387¥ 44.022828339817387

¥ 1.78839307133397214
¥ 1.78839307133397214¥ 1.78839307133397214

+0.22%

-6.79%

-15.83%

-15.83%

GAIB (GAIB) 価格履歴 JPY

GAIB の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.1538258-6.79%
30日¥ -0.00113-7.75%
60日¥ -0.00043-3.10%
90日¥ -0.00546-28.86%
GAIB 本日の価格変動

本日 GAIB は、 ¥ -0.1538258 (-6.79%) の変動を記録しました。

GAIB 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.00113 (-7.75%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

GAIB 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、GAIB は、 ¥ -0.00043 (-3.10%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

GAIB 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.00546 (-28.86%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

GAIB (GAIB) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

GAIB 価格履歴ページ を今すぐチェック。

GAIB の分析

この分析では、AIモデルを活用して GAIB の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

GAIB 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の GAIB 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 35% | 弱気 65%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)売られ過ぎ< 30やや急落しており、短期的に反発する可能性があります。
ピボットポイントS1 ≤ 価格 < ピボットS1‑ピボットの間中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

GAIB_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢0.01468を下回る展開となっており、現在の価格0.01443はS1と中枢の間に位置しています。価格は短期移動平均線群の上にあり、長期的なトレンド構造にはまだ転換が見られません。ハブ体系からは上方のスペースが限定的であることが示されており、下方ではS2が重要な水準として参考となります。 MACDはデッドクロスの状態で、快慢線が下方へ発散しています。RSIは超売買領域に到達しており、短期的な売り圧力が集中して放出されています。移動平均線群は上昇傾向を保ちつつも、一時的な調整局面で指標との乖離が生じており、勢いの分布にも層が見られます。ボラティリティは低水準を維持しており、市場全体としては一方的なブレイクアウトを促す要因が不足しています。 近隣のレジスタンスは中枢0.01468に位置し、現行価格から1.7%の距離にあります。R1の水準0.01503は遠方の目安となり、現行価格から4.1%の距離にあります。一方、近隣のサポートはS1の0.01419に設定され、現行価格から1.6%の距離にあります。S2の水準0.01384は深い守りのラインとして機能し、現行価格から4.1%の距離にあります。主要な価格帯間の間隔は均等であり、買い手と売り手の攻防は現在の狭いレンジ内で繰り返されています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

GAIB の価格に影響を与える要因は何ですか？

GAIBトークンの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます。

市場センチメント: 一般的な暗号資産市場の動向や投資家の信頼感が、GAIBの価格に大きな影響を及ぼします。

供給と需要: トークンの流通量、取引高、保有者の行動が価格の変動に直接的に関与します。

技術的アップデート: プラットフォームの開発、パートナーシップ、技術的な改善が価格の変動を促すことがあります。

規制に関するニュース: 関連する地域における政府の方針や規制に関する発表が、投資家の心理に影響を及ぼします。

競合状況: 同様のAI関連の暗号資産プロジェクトのパフォーマンスが、GAIBの市場での位置付けに影響を及ぼします。

取引活動: 取引所への上場、流動性の水準、機関投資家の関心度が価格の安定性に影響を与えます。

経済的要因: 世界的な経済情勢や伝統的な市場の動向は、しばしば暗号資産の価格と相関関係があります。

人はなぜ今日 GAIB の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のGAIBの価格を知りたがっています。その理由には、情報に基づいた取引判断の実行、ポートフォリオのパフォーマンスの追跡、売買チャンスの特定、市場動向のモニタリング、そして投資タイミングの評価が含まれます。リアルタイムの価格データは、トレーダーがボラティリティを活かし、リスクを効果的に管理するのに役立ちます。

GAIB の価格予測

GAIB (GAIB) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の GAIB の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
GAIB (GAIB) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、GAIB の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
GAIB が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？GAIB の 2026–2027 年の価格予測は GAIB 価格予測 ページでご確認いただけます。

日本 で GAIB を購入して投資する方法

GAIB を使用する準備はできていますか？MEXCでは、GAIB の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は GAIB の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、GAIB (GAIB) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、GAIB が即座にあなたのウォレットに入金されます。
GAIB (GAIB) の購入ガイド

GAIB でできること

GAIB を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで GAIB (GAIB) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

GAIB ( GAIB ) とは何か

GAIBは、AIインフラの経済レイヤーであり、コンピュートおよびロボティクス経済をオンチェーン化します。エンタープライズ級GPUとロボティクス資産を、そのキャッシュフローごとトークン化することで、GAIB はネオクラウド、データセンター、ロボティクス分野の革新企業に資本を提供し、同時に投資家へAIインフラ投資と実質利回りへの直接アクセスを可能にします。

GAIB資料

GAIB についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式GAIBウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

よくある質問： GAIB に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 20:48:35 (UTC+8)

GAIB (GAIB) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

GAIB についてさらに詳しく知る

GAIB USDT（先物取引）

GAIB をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの GAIB USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの GAIB (GAIB) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、GAIB ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
GAIB/USDT
¥2.10851
¥2.10851¥2.10851
-6.99%
4.25M (USDT)

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MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

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¥38.92030
¥38.92030¥38.92030

-48.02%

ZKcandy

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¥215.1842
¥215.1842¥215.1842

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JMDT

JMDT

JMDT

¥151.6620
¥151.6620¥151.6620

-29.82%

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STONK

STONK

¥1.161329
¥1.161329¥1.161329

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¥390.60972
¥390.60972¥390.60972

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Solstice Finance

SLX

¥14.48011
¥14.48011¥14.48011

+17.98%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

GAIB から JPY の計算機

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GAIB
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JPY

1 GAIB = 2.11322 JPY