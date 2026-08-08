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本日の Fogo のライブ価格は 0.008684 JPY です。FOGO の時価総額は 33,341,842.30791210027452 JPY です。日本 のリアルタイムの FOGO から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Fogo のライブ価格は 0.008684 JPY です。FOGO の時価総額は 33,341,842.30791210027452 JPY です。日本 のリアルタイムの FOGO から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Fogo価格(FOGO)

1 FOGO から JPY へのライブ価格：

¥1.363859
¥1.363859¥1.363859
-0.28%1D
JPY
Fogo (FOGO) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 20:40:35 (UTC+8)

Fogo 本日の価格

Fogo (FOGO) の本日のライブ価格は ¥ 0.008684 で、直近24時間で 0.28% 変動しました。現在の FOGO から JPY への変換レートは、¥ 0.008684 につき FOGO です。

Fogo は現在、時価総額 ¥ 33.34M#413 位、循環供給量は 3.84B FOGO です。直近24時間の FOGO は、¥ 0.008468 (安値) から ¥ 0.009095 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 9.9321054793759494、史上最安値は ¥ 1.65315338623764692 です。

短期的なパフォーマンスでは、FOGO は直近1時間で -0.52%、直近7日間で +3.92% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 73.39K に達しました。

Fogo (FOGO) 市場情報

No.413

¥ 33.34M
¥ 33.34M¥ 33.34M

¥ 73.39K
¥ 73.39K¥ 73.39K

¥ 86.96M
¥ 86.96M¥ 86.96M

3.84B
3.84B 3.84B

10,013,456,737.43829103
10,013,456,737.43829103 10,013,456,737.43829103

FOGO

Fogo の現在の時価総額は ¥ 33.34M、24時間取引高は ¥ 73.39K です。FOGO の循環供給量は 3.84B、総供給量は 10013456737.43829103 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 86.96M です。

Fogo 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.008468
¥ 0.008468¥ 0.008468
24H 最安値
¥ 0.009095
¥ 0.009095¥ 0.009095
24H 最高値

¥ 0.008468
¥ 0.008468¥ 0.008468

¥ 0.009095
¥ 0.009095¥ 0.009095

¥ 9.9321054793759494
¥ 9.9321054793759494¥ 9.9321054793759494

¥ 1.65315338623764692
¥ 1.65315338623764692¥ 1.65315338623764692

-0.52%

-0.27%

+3.92%

+3.92%

Fogo (FOGO) 価格履歴 JPY

Fogo の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.00382953-0.27%
30日¥ -0.00062-6.67%
60日¥ -0.002396-21.63%
90日¥ -0.012566-59.14%
Fogo 本日の価格変動

本日 FOGO は、 ¥ -0.00382953 (-0.27%) の変動を記録しました。

Fogo 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.00062 (-6.67%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Fogo 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、FOGO は、 ¥ -0.002396 (-21.63%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Fogo 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.012566 (-59.14%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Fogo (FOGO) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Fogo 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Fogo の分析

この分析では、AIモデルを活用して Fogo の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Fogo 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の FOGO 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS1 ≤ 価格 < ピボットS1‑ピボットの間中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

FOGO_USDTは4時間足のチャートにおいて、S1ハブポイントである0.00849と中枢である0.008632の間で推移しています。価格は枢軸体系の下半分に位置しており、短期的な構造は低位での調整局面を示しています。移動平均線群およびEMA群が同時に買いシグナルを発しており、指標の方向性も一致しています。現在の価格は上側の中枢レジスタンスである0.008632に近く、買いと売りの勢力が入れ替わる重要な節目となっています。 MACDはゴールデンクロスを形成し、デッドラインとマックラインが同方向に上昇・拡散しており、短期的な買い圧力が集中して放出されています。RSIは中立ゾーンに位置しており、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な状況は見られず、市場心理は安定しています。KDJおよびStochRSIの数値も価格の動きと整合しており、明確なダイバージェンスは確認されていません。ボリンジャーバンドの開口状態からも、ボラティリティは通常範囲内に収まっており、価格は中央バンド付近で振れ幅を保ちながら推移しており、一方的なブレイクの兆候はまだ見られません。 直近の上側の重要ポイントは中枢である0.008632で、現行価格との差は約1.09%です。第一抵抗レジスタンスR1は0.008818にあり、現行価格との差は約3.27%となります。一方、下側のサポートはS1ハブポイントである0.00849で、現行価格との差は約0.57%です。さらに遠方の参考サポートS2は0.008304に位置し、現行価格との差は約2.75%となります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Fogo の価格に影響を与える要因は何ですか？

FOGOトークンの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：

1. 市場センチメントと暗号資産市場全体のトレンド
2. 交易所での取引量と流動性
3. Fogoエコシステム内でのトークンのユーティリティと採用状況
4. コミュニティのエンゲージメントとソーシャルメディア上の活動
5. パートナーシップの発表やプロジェクトの進展
6. 暗号資産業界全体に影響を及ぼす規制関連のニュース
7. 供給と需要のダイナミクス
8. ウェールの動向や大口取引
9. テクニカル分析のパターン
10. 一般的な経済情勢と投資家のリスク許容度

人はなぜ今日 Fogo の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のFOGOの価格を知りたがっています。その理由には、情報に基づいた取引判断の実行、市場への参入・退出タイミングの把握、ポートフォリオ管理、そして投資パフォーマンスの追跡が含まれます。リアルタイムの価格情報は、トレーダーがボラティリティを活かし、利益・損失の状況を評価し、変動の激しい暗号資産市場において戦略的な動きを実行するうえで役立ちます。

Fogo の価格予測

Fogo (FOGO) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の FOGO の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Fogo (FOGO) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Fogo の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Fogo が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？FOGO の 2026–2027 年の価格予測は Fogo 価格予測 ページでご確認いただけます。

日本 で Fogo を購入して投資する方法

Fogo を使用する準備はできていますか？MEXCでは、FOGO の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Fogo の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Fogo (FOGO) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Fogo が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Fogo (FOGO) の購入ガイド

Fogo でできること

Fogo を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Fogo (FOGO) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Fogo ( FOGO ) とは何か

Fogoは、これまでにない最高のオンチェーン取引体験を提供することを目的に設計された、次世代のレイヤー1ブロックチェーンです。独自のアーキテクチャとFiredancerの実装により、低レイテンシー、ほぼ即時のファイナリティ、そして比類のないスケーラビリティを実現します。目的特化型ブロックチェーンとして、Fogoは慎重に設計された垂直統合型の技術スタックを採用しています。これには、厳選されたバリデータセット、ネイティブな価格フィード、プロトコルに組み込まれたDEX、そして同一拠点に配置された流動性プロバイダーが含まれ、真に差別化された取引環境を構築します。取引とエンジニアリングの専門家からなるチームに支えられ、「可能性の限界を再定義する」というビジョンのもと、Fogoは高性能ブロックチェーンインフラの新たな基準を打ち立てています。

Fogo資料

Fogo についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Fogoウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)Layer 1 (L1)

よくある質問： Fogo に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 20:40:35 (UTC+8)

Fogo (FOGO) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Fogo についてさらに詳しく知る

FOGO USDT（先物取引）

FOGO をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの FOGO USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Fogo (FOGO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Fogo ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
FOGO/USDT
¥1.363388
¥1.363388¥1.363388
-0.30%
8.48M (USDT)

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MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

ホット

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ビットコイン

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BTC
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モネロ

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イーサリアム

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ソラナ

ソラナ

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最近取引可能になった上場暗号資産

AurumX

AurumX

UMX

¥39.72100
¥39.72100¥39.72100

-46.95%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥216.7542
¥216.7542¥216.7542

-34.19%

JMDT

JMDT

JMDT

¥149.9036
¥149.9036¥149.9036

-30.63%

STONK

STONK

STONK

¥1.173418
¥1.173418¥1.173418

-11.44%

Squid

Squid

QUID

¥14.42830
¥14.42830¥14.42830

+1.04%

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¥2.343382
¥2.343382¥2.343382

+246.55%

Tutorial

Tutorial

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¥9.744676
¥9.744676¥9.744676

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¥2.985041
¥2.985041¥2.985041

+50.82%

Audiera

Audiera

BEAT

¥384.82270
¥384.82270¥384.82270

+22.60%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.54919
¥14.54919¥14.54919

+18.54%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

FOGO から JPY の計算機

金額

FOGO
FOGO
JPY
JPY

1 FOGO = 1.363388 JPY