この分析では、AIモデルを活用して Fogo の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の FOGO 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

FOGO_USDTは4時間足のチャートにおいて、S1ハブポイントである0.00849と中枢である0.008632の間で推移しています。価格は枢軸体系の下半分に位置しており、短期的な構造は低位での調整局面を示しています。移動平均線群およびEMA群が同時に買いシグナルを発しており、指標の方向性も一致しています。現在の価格は上側の中枢レジスタンスである0.008632に近く、買いと売りの勢力が入れ替わる重要な節目となっています。 MACDはゴールデンクロスを形成し、デッドラインとマックラインが同方向に上昇・拡散しており、短期的な買い圧力が集中して放出されています。RSIは中立ゾーンに位置しており、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な状況は見られず、市場心理は安定しています。KDJおよびStochRSIの数値も価格の動きと整合しており、明確なダイバージェンスは確認されていません。ボリンジャーバンドの開口状態からも、ボラティリティは通常範囲内に収まっており、価格は中央バンド付近で振れ幅を保ちながら推移しており、一方的なブレイクの兆候はまだ見られません。 直近の上側の重要ポイントは中枢である0.008632で、現行価格との差は約1.09%です。第一抵抗レジスタンスR1は0.008818にあり、現行価格との差は約3.27%となります。一方、下側のサポートはS1ハブポイントである0.00849で、現行価格との差は約0.57%です。さらに遠方の参考サポートS2は0.008304に位置し、現行価格との差は約2.75%となります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。