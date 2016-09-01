FIRO 本日の価格

FIRO (FIRO) の本日のライブ価格は ¥ 0.6388 で、直近24時間で 1.29% 変動しました。現在の FIRO から JPY への変換レートは、¥ 0.6388 につき FIRO です。

FIRO は現在、時価総額 ¥ 11.94M で #835 位、循環供給量は 18.70M FIRO です。直近24時間の FIRO は、¥ 0.627 (安値) から ¥ 0.6442 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 26,688.58657836913984、史上最安値は ¥ 43.1908579468727148 です。

短期的なパフォーマンスでは、FIRO は直近1時間で +0.90%、直近7日間で -3.33% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 58.13K に達しました。

FIRO (FIRO) 市場情報

ランキング No.835 時価総額 ¥ 11.94M¥ 11.94M ¥ 11.94M 取引高 (24H) ¥ 58.13K¥ 58.13K ¥ 58.13K 完全希薄化後時価総額 ¥ 13.67M¥ 13.67M ¥ 13.67M 循環供給量 18.70M 18.70M 18.70M 最大供給量 21,400,000 21,400,000 21,400,000 総供給量 18,695,525.79435479 18,695,525.79435479 18,695,525.79435479 循環率 87.36% 発行日 2016-09-01 00:00:00 パブリックブロックチェーン XZC

FIRO の現在の時価総額は ¥ 11.94M、24時間取引高は ¥ 58.13K です。FIRO の循環供給量は 18.70M、総供給量は 18695525.79435479 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 13.67M です。