Enso価格(ENSO)
Enso (ENSO) の本日のライブ価格は ¥ 0.9712 で、直近24時間で 5.68% 変動しました。現在の ENSO から JPY への変換レートは、¥ 0.9712 につき ENSO です。
Enso は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- ENSO です。直近24時間の ENSO は、¥ 0.9616 (安値) から ¥ 1.0526 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。
短期的なパフォーマンスでは、ENSO は直近1時間で -0.34%、直近7日間で +12.21% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 97.85K に達しました。
ETH
Enso の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 97.85K です。ENSO の循環供給量は --、総供給量は 100000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 97.12M です。
-0.34%
-5.68%
+12.21%
+12.21%
Enso の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ -9.18422
|-5.68%
|30日
|¥ +0.2468
|+34.06%
|60日
|¥ +0.4082
|+72.50%
|90日
|¥ +0.0119
|+1.24%
本日 ENSO は、 ¥ -9.18422 (-5.68%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ +0.2468 (+34.06%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、ENSO は、 ¥ +0.4082 (+72.50%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ +0.0119 (+1.24%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して Enso の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の ENSO 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|StochRSI
|> 80
|買われ過ぎゾーン
|短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|BOLL (20,2)
|ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン
|ミドルバンドと上限バンドの間
|比較的強いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|買われ過ぎ
|> 70
|やや急上昇しており、短期的に一服する可能性があります。
|ピボットポイント
|S1 ≤ 価格 < ピボット
|S1‑ピボットの間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。
ENSO_USDTは4時間足のチャートにおいて、S1のハブポイントである1.0038を上回る水準で推移しています。価格は中枢となる1.0268の下側レンジ内に位置しており、多空両勢力はピボット体系内で収束傾向にあります。現在のレートは近端サポートと中軸レジスタンスの間にある状況です。 短期移動平均線群は買いシグナルを示す並びとなっており、MACD指標はゴールデンクロスのサインを記録しています。RSI値は超買ゾーンに達しており、ストロング/スロー線の分離現象も見られます。また、モメンタム分布からは、強気勢力による押し上げの力が限定的であることが窺えます。一方で、ボラティリティは低水準での横ばい相場を維持しており、指標間の整合性には若干の乖離が認められます。 上方向の直近の参考レートは中枢の1.0268であり、現行レートから約1.78%の距離に位置します。次級レジスタンスはR1の1.0503に設定されています。一方、下方向では直近のサポートがS1の1.0038にあり、現行レートから約0.49%の距離にあります。さらに、次級サポートはS2の0.9803に存在し、遠方のレジスタンスとしてはR2の1.0733が目安となります。重要な流動性はピボットラインの上下付近に集中している状態です。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、Enso の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
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|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
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暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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