Emblem Vault 本日の価格

Emblem Vault (EMBLEM) の本日のライブ価格は ¥ 0.004344 で、直近24時間で 2.84% 変動しました。現在の EMBLEM から JPY への変換レートは、¥ 0.004344 につき EMBLEM です。

Emblem Vault は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- EMBLEM です。直近24時間の EMBLEM は、¥ 0.004156 (安値) から ¥ 0.004399 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、EMBLEM は直近1時間で +1.47%、直近7日間で +0.09% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 75.43K に達しました。

Emblem Vault (EMBLEM) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 75.43K¥ 75.43K ¥ 75.43K 完全希薄化後時価総額 ¥ 4.34M¥ 4.34M ¥ 4.34M 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン SOL

Emblem Vault の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 75.43K です。EMBLEM の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 4.34M です。