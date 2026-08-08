Creo Engine 本日の価格

Creo Engine (CREO) の本日のライブ価格は ¥ 0.0006417 で、直近24時間で 0.23% 変動しました。現在の CREO から JPY への変換レートは、¥ 0.0006417 につき CREO です。

Creo Engine は現在、時価総額 ¥ 442.06K で #2190 位、循環供給量は 688.89M CREO です。直近24時間の CREO は、¥ 0.0006382 (安値) から ¥ 0.0006434 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 31.8093177936852826、史上最安値は ¥ 0.11591708279410838 です。

短期的なパフォーマンスでは、CREO は直近1時間で +0.35%、直近7日間で +4.93% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 30.62K に達しました。

Creo Engine (CREO) 市場情報

ランキング No.2190 時価総額 ¥ 442.06K¥ 442.06K ¥ 442.06K 取引高 (24H) ¥ 30.62K¥ 30.62K ¥ 30.62K 完全希薄化後時価総額 ¥ 641.70K¥ 641.70K ¥ 641.70K 循環供給量 688.89M 688.89M 688.89M 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 788,886,709 788,886,709 788,886,709 循環率 68.88% パブリックブロックチェーン BSC

Creo Engine の現在の時価総額は ¥ 442.06K、24時間取引高は ¥ 30.62K です。CREO の循環供給量は 688.89M、総供給量は 788886709 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 641.70K です。