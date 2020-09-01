Cypherium 本日の価格

Cypherium (CPH) の本日のライブ価格は ¥ 0.00273 で、直近24時間で 7.90% 変動しました。現在の CPH から JPY への変換レートは、¥ 0.00273 につき CPH です。

Cypherium は現在、時価総額 ¥ 1.05M で #1989 位、循環供給量は 382.95M CPH です。直近24時間の CPH は、¥ 0.002529 (安値) から ¥ 0.002809 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 31.17234072088417922、史上最安値は ¥ 0.31696442856219668 です。

短期的なパフォーマンスでは、CPH は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -25.56% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 55.66K に達しました。

Cypherium (CPH) 市場情報

ランキング No.1989 時価総額 ¥ 1.05M¥ 1.05M ¥ 1.05M 取引高 (24H) ¥ 55.66K¥ 55.66K ¥ 55.66K 完全希薄化後時価総額 ¥ 23.01M¥ 23.01M ¥ 23.01M 循環供給量 382.95M 382.95M 382.95M 最大供給量 8,428,000,000 8,428,000,000 8,428,000,000 総供給量 6,828,000,000 6,828,000,000 6,828,000,000 循環率 4.54% 発行日 2020-09-01 00:00:00 発行価額 ¥ 39.25¥ 39.25 ¥ 39.25 パブリックブロックチェーン CPH2

Cypherium の現在の時価総額は ¥ 1.05M、24時間取引高は ¥ 55.66K です。CPH の循環供給量は 382.95M、総供給量は 6828000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 23.01M です。