CoW Protocol価格(COW)
CoW Protocol (COW) の本日のライブ価格は ¥ 0.1066 で、直近24時間で 0.28% 変動しました。現在の COW から JPY への変換レートは、¥ 0.1066 につき COW です。
CoW Protocol は現在、時価総額 ¥ 61.72M で #187 位、循環供給量は 579.03M COW です。直近24時間の COW は、¥ 0.105 (安値) から ¥ 0.1077 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 189.4521792853460251、史上最安値は ¥ 6.30806866110144758 です。
短期的なパフォーマンスでは、COW は直近1時間で -0.47%、直近7日間で -7.87% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 52.70K に達しました。
No.187
57.90%
ETH
CoW Protocol の現在の時価総額は ¥ 61.72M、24時間取引高は ¥ 52.70K です。COW の循環供給量は 579.03M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 106.60M です。
-0.47%
+0.28%
-7.87%
-7.87%
CoW Protocol の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.046731
|+0.28%
|30日
|¥ -0.0298
|-21.85%
|60日
|¥ -0.0338
|-24.08%
|90日
|¥ -0.081
|-43.18%
本日 COW は、 ¥ +0.046731 (+0.28%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.0298 (-21.85%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、COW は、 ¥ -0.0338 (-24.08%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.081 (-43.18%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して CoW Protocol の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の COW 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|7 買い 0 中立 0 売り
|≥ 80% 買い
|すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|7 買い 0 中立 0 売り
|≥ 80% 買い
|すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|S2 ≤ 価格 < S1
|S2‑S1の間
|中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。
COW_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.1079という価格水準で推移しています。現在の価格はS2のハブポイントである0.1077を極めて僅かに上回る位置にあります。中枢軸線である0.1089は、直近の上方構造上のレジスタンスとして機能しています。現時点では、枢軸体系の下半分に位置しており、買いと売りの両勢力がS1からS2の狭いレンジ内で拮抗している状況です。 市場構造は低位での横ばい・調整局面を示しています。移動平均線（MA）および指数平滑移動平均線（EMA）はすべて買い優位の並びを形成しており、短期トレンド指標も依然として強気の方向性を維持しています。一方で、MACD指標はデッドクロスのシグナルを示しており、ボリンジャーバンドやRSIなどの指標には、速い動きと遅い動きによる層状の変化が見られます。RSIは中立ゾーンに位置しており、ボラティリティも目立った拡大は見られません。 買いの勢いは短期的な移動平均線を中心に集中しており、下落修正のエネルギーはMACDを通じて放出されています。全体的な勢い分布からは、短期的な方向性に若干の乖離が見られることが分かります。 近隣のサポートラインはS2の0.1077にあり、この価格水準は現在の価格から0.2%未満の差しかありません。もし仮にこのレベルを明確に下回れば、さらに下値への展開が期待されます。一方、近隣の抵抗ラインはS1の0.1084に設定されており、中枢レジスタンスである0.1089までは約0.9%の距離があります。遠方の参考抵抗ラインR1は0.1096に位置しており、特にS2付近での価格の安定性が今後の重要な観察ポイントとなります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、CoW Protocol の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
COW（COW）は、Ethereumプラットフォーム上で動作する暗号通貨です。CowSwap分散型取引所（DEX）内のユーティリティトークンとして設計されており、ユーザーはプラットフォームのガバナンスに参加し、報酬を獲得する能力を提供します。COWの主な役割は、流動性の提供を奨励し、CowSwap DEX上での取引を促進し、プラットフォームの全体的な効率性と機能性に貢献することです。このトークンは、プルーフ・オブ・ステーク（PoS）合意形成メカニズムを使用し、その供給量はプラットフォームのガバナンスの決定によって決定されます。CowSwapエコシステムの重要な要素として、COWは意思決定を民主化し、プラットフォームのユーザーと開発者の利益を調整するのに役立ちます。
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CoW Protocol についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
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過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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