CKBTC 本日の価格

CKBTC (CKBTC) の本日のライブ価格は ¥ 0.9992 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の CKBTC から JPY への変換レートは、¥ 0.9992 につき CKBTC です。

CKBTC は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- CKBTC です。直近24時間の CKBTC は、¥ 0.9992 (安値) から ¥ 0.9992 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、CKBTC は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -0.17% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 0.00 に達しました。

CKBTC (CKBTC) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 完全希薄化後時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 循環供給量 ---- -- 総供給量 ---- -- パブリックブロックチェーン CKBTC

CKBTC の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 0.00 です。CKBTC の循環供給量は --、総供給量は -- です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は -- です。