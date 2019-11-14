この分析では、AIモデルを活用して Nervos Network の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の CKB 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 65% | 弱気 35%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 BOLL (20,2) 価格 > 上限バンド 上限バンドに接触または突破 「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント 価格 > R2 R2の上方 直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

CKB_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢8.19E-4を上回るレンジで推移しており、現在の価格8.518E-4はR2レジスタンス8.3E-4を突破しています。価格はハブ体系における上昇延長ゾーンに位置し、買い勢力が優位な構造となっています。 移動平均線とハブポイントが共鳴し、現行価格が相場の振れ幅中心域から離脱していることを確認できます。 短期間のMA（移動平均）グループおよびEMA（指数平滑移動平均）グループはいずれも買いシグナルを示しており、MACDもゴールデンクロスを形成しています。モメンタム指標からは短期的な買い圧力が集中して放出されていることが読み取れます。また、遅行線と早行線が同方向に上昇・拡散する動きも見られます。 RSIは中立的な水準を維持しており、超買状態の極端な領域には達していないため、上昇過程において明確なモメンタムの衰えやダイバージェンスはまだ確認されていません。 上値の直近の参考水準は前高値の延長ゾーンで、現在価格から約3%の上昇余地があります。一方、下値ではまずR2レベルである8.3E-4に注目すべきです。この水準はこれまでの抵抗から近いサポートへと転じており、現在価格から約2.5%の距離にあります。中枢8.19E-4は遠方の守りの基準として機能しており、もし価格がここまで戻ってくる場合には、その構造の有効性が試されることになります。S1およびS2はさらに低い水準に位置しており、当面は即時トレードの参考ポイントとしては考慮する必要はありません。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。