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本日の Coin98 のライブ価格は 0.01506 JPY です。C98 の時価総額は 15,059,983.10268 JPY です。日本 のリアルタイムの C98 から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Coin98 のライブ価格は 0.01506 JPY です。C98 の時価総額は 15,059,983.10268 JPY です。日本 のリアルタイムの C98 から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Coin98価格(C98)

1 C98 から JPY へのライブ価格：

¥2.36285
¥2.36285¥2.36285
-10.36%1D
JPY
Coin98 (C98) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 19:13:00 (UTC+8)

Coin98 本日の価格

Coin98 (C98) の本日のライブ価格は ¥ 0.01506 で、直近24時間で 10.36% 変動しました。現在の C98 から JPY への変換レートは、¥ 0.01506 につき C98 です。

Coin98 は現在、時価総額 ¥ 15.06M#839 位、循環供給量は 1000.00M C98 です。直近24時間の C98 は、¥ 0.01459 (安値) から ¥ 0.01852 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,007.35107887、史上最安値は ¥ 2.13074175320565844 です。

短期的なパフォーマンスでは、C98 は直近1時間で -0.86%、直近7日間で +26.76% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 227.05K に達しました。

Coin98 (C98) 市場情報

No.839

¥ 15.06M
¥ 15.06M¥ 15.06M

¥ 227.05K
¥ 227.05K¥ 227.05K

¥ 15.06M
¥ 15.06M¥ 15.06M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-07-23 00:00:00

BSC

Coin98 の現在の時価総額は ¥ 15.06M、24時間取引高は ¥ 227.05K です。C98 の循環供給量は 1000.00M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 15.06M です。

Coin98 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.01459
¥ 0.01459¥ 0.01459
24H 最安値
¥ 0.01852
¥ 0.01852¥ 0.01852
24H 最高値

¥ 0.01459
¥ 0.01459¥ 0.01459

¥ 0.01852
¥ 0.01852¥ 0.01852

¥ 1,007.35107887
¥ 1,007.35107887¥ 1,007.35107887

¥ 2.13074175320565844
¥ 2.13074175320565844¥ 2.13074175320565844

-0.86%

-10.36%

+26.76%

+26.76%

Coin98 (C98) 価格履歴 JPY

Coin98 の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.2730826-10.36%
30日¥ +0.00217+16.83%
60日¥ +0.00048+3.29%
90日¥ -0.00781-34.15%
Coin98 本日の価格変動

本日 C98 は、 ¥ -0.2730826 (-10.36%) の変動を記録しました。

Coin98 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.00217 (+16.83%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Coin98 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、C98 は、 ¥ +0.00048 (+3.29%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Coin98 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.00781 (-34.15%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Coin98 (C98) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Coin98 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Coin98 の分析

この分析では、AIモデルを活用して Coin98 の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Coin98 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の C98 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
BOLL (20,2)価格 > 上限バンド上限バンドに接触または突破「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイント価格 > R2R2の上方直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

C98_USDTは4時間足チャート上で0.01336の水準に位置し、価格はピボットポイントを上回り、R2レジスタンスである0.01284を突破しています。現在の構造は中枢帯0.01261から離脱しており、上方へ拡散する形態を示しています。移動平均線システムからは逆転シグナルは確認されておらず、価格と中枢帯との間に正の乖離が生じているため、買い勢力が構造上の優位性を確保している状況です。 MACDではゴールデンクロスが記録され、デッドラインとマックラインが同方向に拡張しており、上昇モメンタムは買い圧力側に集中しています。RSIは中立ゾーンにあり、過度な買われ過ぎの極端値には達していないため、上昇過程において過剰な感情的取引が伴っていないことが示されています。KDJおよびStochRSI指標も同様に上昇傾向を示しており、価格がボリンジャーバンドの上バンドを突破したことでボラティリティが拡大しています。短期的なモメンタムは引き続き集中して放出されており、明確なダイバージェンスの兆候は見られません。 近い目安となる参考水準はR2に相当する0.01284で、このレベルはすでに下方の第一サポートとして機能しており、現行価格から約3.9%の距離にあります。上方向には歴史的なピボットレジスタンスが存在しない真空域が広がっているため、出来高の持続性を注視する必要があります。一方、下方向の法定サポートは中枢帯の0.01261に設定されており、現行価格から約5.6%の距離にあります。さらにS1レベルの0.01250は二次的な防衛ラインとなり、S2レベルの0.01238は遠隔の構造的底値として機能しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Coin98 の価格に影響を与える要因は何ですか？

Coin98（C98）トークンの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. DeFiエコシステムの成長と、Coin98のマルチチェーンウォレットおよび取引所サービスの採用状況
2. ブロックチェーンプロジェクトとの提携発表や統合の進展
3. 仮想通貨市場全体のセンチメントおよびビットコインの価格動向
4. 主要取引所における取引量と流動性
5. Coin98エコシステム内でのトークンユーティリティの拡大
6. DeFiプラットフォームに影響を及ぼす規制の動向
7. 他のマルチチェーンウォレットプロバイダーとの競争状況
8. ステーキング報酬およびトークン経済モデルの変更
9. 技術的な開発とプラットフォームのアップデート
10. DeFiトークンに対する投資家の一般的なマインドセンチメント

人はなぜ今日 Coin98 の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のCoin98（C98）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、そして投資計画が含まれます。C98はDeFiプラットフォームのトークンであるため、トレーダーはその価格を監視して、買い・売りのチャンスを見いだし、市場の動向を評価しています。

Coin98 の価格予測

Coin98 (C98) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の C98 の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Coin98 (C98) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Coin98 の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Coin98 が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？C98 の 2026–2027 年の価格予測は Coin98 価格予測 ページでご確認いただけます。

Coin98 について

Coin98 (C98)は、異なるブロックチェーン間での資産のシームレスな移動を促進することを目指すマルチチェーン流動性プロトコルです。このプロトコルは、イールドファーミング、ステーキング、スワッピングなどのさまざまな分散型金融（DeFi）活動を、複数のネットワークでサポートするように設計されています。C98はユーティリティトークンモデルを採用しており、C98トークンはCoin98エコシステム内でのガバナンス、ステーキング、取引手数料に使用されます。プロジェクトの目標は、DeFiサービスのための統一されたプラットフォームを提供し、クロスチェーン取引にしばしば関連する複雑さと摩擦を減らすことです。これは、ブロックチェーン空間内での相互運用性に向けたより広範なトレンドの一部であり、DeFiアプリケーションの効率性と使いやすさを向上させることを目指しています。

日本 で Coin98 を購入して投資する方法

Coin98 を使用する準備はできていますか？MEXCでは、C98 の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Coin98 の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Coin98 (C98) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Coin98 が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Coin98 (C98) の購入ガイド

Coin98 でできること

Coin98 を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Coin98 (C98) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Coin98 ( C98 ) とは何か

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

Coin98資料

Coin98 についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Coin98ウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

よくある質問： Coin98 に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 19:13:00 (UTC+8)

Coin98 (C98) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Coin98 についてさらに詳しく知る

C98 USDT（先物取引）

C98 をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの C98 USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Coin98 (C98) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Coin98 ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
C98/USDT
¥2.35814
¥2.35814¥2.35814
-10.43%
14.23M (USDT)

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¥45.70270
¥45.70270¥45.70270

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ZKcandy

ZAY

¥205.2147
¥205.2147¥205.2147

-37.69%

JMDT

JMDT

JMDT

¥153.9228
¥153.9228¥153.9228

-28.77%

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STONK

STONK

¥1.250191
¥1.250191¥1.250191

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¥9.189681¥9.189681

+60.15%

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BEAT

¥397.84585
¥397.84585¥397.84585

+26.75%

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Solstice Finance

SLX

¥15.13794
¥15.13794¥15.13794

+23.34%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

C98 から JPY の計算機

金額

C98
C98
JPY
JPY

1 C98 = 2.36442 JPY