BitTorrent 本日の価格

BitTorrent (BTT) の本日のライブ価格は ¥ 0.0000002638 で、直近24時間で 0.45% 変動しました。現在の BTT から JPY への変換レートは、¥ 0.0000002638 につき BTT です。

BitTorrent は現在、時価総額 ¥ 260.38M で #114 位、循環供給量は 987.04T BTT です。直近24時間の BTT は、¥ 0.0000002616 (安値) から ¥ 0.0000002641 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 0.00047953908372938、史上最安値は ¥ 0.00004060088350264 です。

短期的なパフォーマンスでは、BTT は直近1時間で +0.18%、直近7日間で +0.26% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 54.98K に達しました。

BitTorrent (BTT) 市場情報

ランキング No.114 時価総額 ¥ 260.38M¥ 260.38M ¥ 260.38M 取引高 (24H) ¥ 54.98K¥ 54.98K ¥ 54.98K 完全希薄化後時価総額 ¥ 260.38M¥ 260.38M ¥ 260.38M 循環供給量 987.04T 987.04T 987.04T 総供給量 987,037,885,840,674.74246524 987,037,885,840,674.74246524 987,037,885,840,674.74246524 市場占有率 0.01% 発行日 2019-02-01 00:00:00 発行価額 ¥ 0.018840¥ 0.018840 ¥ 0.018840 パブリックブロックチェーン TRX

BitTorrent の現在の時価総額は ¥ 260.38M、24時間取引高は ¥ 54.98K です。BTT の循環供給量は 987.04T、総供給量は 987037885840674.74246524 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 260.38M です。