BitTorrent (BTT) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 19:07:54 (UTC+8)
BitTorrent 本日の価格
BitTorrent (BTT) の本日のライブ価格は ¥ 0.0000002638 で、直近24時間で 0.45% 変動しました。現在の BTT から JPY への変換レートは、¥ 0.0000002638 につき BTT です。
BitTorrent は現在、時価総額 ¥ 260.38M で #114 位、循環供給量は 987.04T BTT です。直近24時間の BTT は、¥ 0.0000002616 (安値) から ¥ 0.0000002641 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 0.00047953908372938、史上最安値は ¥ 0.00004060088350264 です。
短期的なパフォーマンスでは、BTT は直近1時間で +0.18%、直近7日間で +0.26% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 54.98K に達しました。
BitTorrent (BTT) 市場情報
¥ 260.38M
¥ 260.38M¥ 260.38M
¥ 260.38M
¥ 260.38M¥ 260.38M
987,037,885,840,674.74246524
987,037,885,840,674.74246524 987,037,885,840,674.74246524
¥ 0.018840
¥ 0.018840¥ 0.018840
BitTorrent の現在の時価総額は ¥ 260.38M、24時間取引高は ¥ 54.98K です。BTT の循環供給量は 987.04T、総供給量は 987037885840674.74246524 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 260.38M です。
BitTorrent 価格履歴 JPY
24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.0000002616
¥ 0.0000002616¥ 0.0000002616
24H 最安値
¥ 0.0000002641
¥ 0.0000002641¥ 0.0000002641
24H 最高値
¥ 0.0000002616
¥ 0.0000002616¥ 0.0000002616
¥ 0.0000002641
¥ 0.0000002641¥ 0.0000002641
¥ 0.00047953908372938
¥ 0.00047953908372938¥ 0.00047953908372938
¥ 0.00004060088350264
¥ 0.00004060088350264¥ 0.00004060088350264
BitTorrent (BTT) 価格履歴 JPY
BitTorrent の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.000000185258
|+0.45%
|30日
|¥ -0.0000000025
|-0.94%
|60日
|¥ -0.0000000034
|-1.28%
|90日
|¥ -0.0000000786
|-22.96%
BitTorrent 本日の価格変動
本日 BTT は、 ¥ +0.000000185258 (+0.45%) の変動を記録しました。
BitTorrent 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は ¥ -0.0000000025 (-0.94%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
BitTorrent 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、BTT は、 ¥ -0.0000000034 (-1.28%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
BitTorrent 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0000000786 (-22.96%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
BitTorrent (BTT) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
BitTorrent 価格履歴ページ を今すぐチェック。
BitTorrent の価格に影響を与える要因は何ですか？
BTT（BitTorrent Token）の価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：
1. 市場のセンチメントと全体的な暗号通貨トレンド
2. BitTorrentエコシステムの採用状況と利用状況
3. TRONネットワークの動向（BTTはTRON上で運用されています）
4. 交易所での取引量と流動性
5. 暗号通貨に影響を及ぼす規制関連のニュース
6. ビットコインおよび主要なアルトコインの価格変動
7. トークンのユーティリティと実際の活用事例
8. 提携に関する発表
9. 供給と需要のダイナミクス
10. テクニカル分析上のパターン
人はなぜ今日 BitTorrent の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のBTTの価格を知りたがっています。その理由には、積極的な取引の意思決定、ポートフォリオの管理、売買のタイミングの把握、投資パフォーマンスの追跡、そして市場動向の最新情報の入手が含まれます。BTTのボラティリティは、トレーダーや投資家にとってリアルタイムでの価格情報が極めて重要であることを意味しています。
BitTorrent の価格予測
BitTorrent (BTT) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の BTT の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。BitTorrent (BTT) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、BitTorrent の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
BitTorrent が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？BTT の 2026–2027 年の価格予測は BitTorrent 価格予測
ページでご確認いただけます。
BitTorrent について
BitTorrent Token (BTT)は、Tronブロックチェーン上で動作する暗号通貨であり、BitTorrentネットワーク内の取引を促進するために設計されています。BitTorrentネットワークは、ユーザーがインターネット上でデータや電子ファイルを分散して共有するためのピアツーピアファイル共有プロトコルです。BTTは、ユーザーがより高速なダウンロード速度を入札するための交換手段として使用され、より多くのシーディングを奨励し、より健全なエコシステムを可能にします。このトークンはTRC-10標準で動作し、TRONブロックチェーンのネイティブTRC-20標準と互換性があります。BTTの発行モデルは、インフレーションがない9900億トークンの固定供給に基づいています。
日本 で BitTorrent を購入して投資する方法
BitTorrent を使用する準備はできていますか？MEXCでは、BTT の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は BitTorrent の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、BitTorrent (BTT) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、BitTorrent が即座にあなたのウォレットに入金されます。
BitTorrent でできること
BitTorrent を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで BitTorrent (BTT) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
BitTorrent ( BTT ) とは何か
今日の多くのインターネットユーザーは、今日世界中で使用されているトレントクライアントを動かす、Bram Cohenによって発明されたBitTorrentピアツーピアプロトコルに精通しています。BitTorrent (BTT) は、TRONブロックチェーンに基づくTRC-10ユーティリティ・トークンで、BitTorrentはその馴染みのあるプロトコルを拡張し、既存のBitTorrentネットワーク上のネットワーキング、帯域幅、ストレージ資源に対してトークン・ベースの経済を創出し、ネットワーク参加者に帯域幅とストレージの共有価値を取得する方法を提供します。
ホワイトペーパー
本プロジェクトは、BitTorrentとTRON財団の強みを融合して実現されています。BitTorrentは2001年にBram Cohen氏によって開発され、ファイル共有技術における20年以上にわたる豊富な経験を有しています。月間アクティブユーザー数が1億人を超えるBitTorrentは、大規模ネットワークの運用における実績あるスケーラビリティと運用ノウハウも提供します。TRONへの参画後、チームはブロックチェーンおよびDeFiの専門家をさらに多数迎え入れ、BitTorrentのピア・ツー・ピア（P2P）技術に関する専門性とTRONのブロックチェーン知識を融合させました。この連携により、TRONのリソースとBitTorrentの巨大なユーザー基盤を活用し、継続的な技術開発およびユーザーコントロール重視の機能拡充を支えています。
BitTorrentは、ユーザーがファイルやコンピューティング・リソースを直接交換するピア・ツー・ピア（P2P）マーケットプレイスのような機能を果たします。BTTトークンは、ダウンロード完了後も共有を継続するようユーザーを動機付けるために使用されます。また、より高速なダウンロードを希望するユーザーは、すでに目的のコンテンツを保有しているユーザーに対してBTTを提供できます。シーダー（種まき者）は、オンライン状態を維持し他者へアップロードすることでトークンを獲得し、可用性と帯域幅を報酬付きサービスへと実質的に変換します。「BitTorrent Speed」機能は、裏側で自動的にトークン入札および取引を管理することでこのプロセスを簡素化し、ユーザーが裏側の複雑な仕組みを理解しなくても恩恵を受けられるようにします。BTTCへの移行に伴い、ネットワークにはスマートコントラクト対応および分散型金融（DeFi）機能が追加されました。BTTCは、より高速なトランザクションと低手数料を実現するよう設計されており、TRON、イーサリアム、Binance Smart Chainなど主要なブロックチェーンエコシステムと接続することで、報酬ベースの共有モデルをクロスチェーンで動作可能にしています。
BTTは2021年末に大幅なアップデートを実施し、従来のトークンを1:1000の比率で新しいBTTCトークンに変換しました。移行作業および今後の成長を支援するため、総供給量は990兆トークンに設定されています。配分は以下の通りです：20％がTRON財団に、19％がBitTorrentチームおよび財団に、19.9％がエコシステム開発に割り当てられています。その他の配分として、パブリックセールに6％、プライベートセールに2％、シードセールに9％、TRONホルダー向けエアドロップに10.1％が充てられます。残りの供給量は、BitTorrentプロトコルによるエアドロップ（10％）とパートナーシップ企画（4％）に分割されています。ユーザーは、ファイル共有、ネットワークサービスの提供、エコシステム全体への参加などの活動を通じてBTTCを獲得できます。このトークンは、報酬を得るためのステーキング、流動性の提供、ガバナンス意思決定への参加など、複数の機能をサポートしており、DeFiプロトコルやクロスチェーン転送にも対応しています。
BitTorrentがBTTを活用して展開している取り組みは、初期のコンセプトをはるかに超えて拡大しています。ファイル共有機能は、今もなおBitTorrent Speedを通じて重要な要素です。現在このプロジェクトはBTTCプラットフォームを中心に展開されており、開発の重点はクロスチェーン機能の向上、DeFi機能の拡充、およびスケーラビリティの強化に置かれています。またチームは、デジタルコレクタブル（NFT）、ブロックチェーゲーム、分散型ストレージソリューションなど、新たなBTTCユースケースの開発にも着手しています。今後の計画としては、さらに多くのブロックチェーンネットワークへの接続や、新しい金融商品の構築が予定されています。長期的な目標は、最新のブロックチェーン技術を活用した「コンピューティングリソース向け完全なデジタル経済」の創出であり、同時に元来のBitTorrentシステムとの互換性を維持することで、既存ユーザーと新規ユーザーの双方が恩恵を受けられるようにすることです。
BitTorrentトークン（BTT）は、世界最大のファイル共有ネットワークに組み込み型の報酬システムを追加することでアップグレードします。従来、ユーザーはダウンロードが完了すると共有を止めてしまうという典型的なパターンに対処するため、参加者がインターネット帯域幅およびストレージ容量を提供することに対して報酬を支払います。ユーザーがシーディングを継続するよう報酬を支払うことで、BTTは持続的な参加を促進し、トークンによるインセンティブ駆動型の持続可能なシェアリング経済の構築を支援します。2019年にTRONエコシステムに参入した後、BTTはBTTC（BitTorrent Chain）へと発展し、元々のファイル共有という焦点を維持しつつ、クロスチェーン機能を強化しました。
BitTorrent資料
BitTorrent についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： BitTorrent に関するその他の質問
BitTorrent が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 BitTorrent の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の BitTorrent の価格は ¥ 0.0000414166 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
BitTorrent は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、BTT への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の BitTorrent がMEXCで取引されました。
BTT ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の BitTorrent 価格を確認するには、BTT 価格のページにアクセスしてください。
BTT の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,008.56
+0.11%
ETH
1,920.78
+0.15%
GOLD(XAUT)
4,325.96
+0.11%
SOL
75.05
+1.55%
XMR
375.74
+1.67%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、BTT/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、BitTorrent の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
BitTorrent 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については BitTorrent (BTT) の価格予測をご覧ください。
ページの最終更新日：2026-08-08 19:07:54 (UTC+8)
BitTorrent (BTT) 業界の重要最新情報
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
BTT USDT（先物取引）
BTT をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの BTT USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥0.0000413852
¥0.0000413852¥0.0000413852
+0.41%
208.89B (USDT)
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。