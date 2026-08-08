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Bitget Token (BGB) 本日のテクニカル分析

Bitget Token (BGB) 本日のテクニカル分析

Bitget Token 分析ページでは、AIによって生成された BGB の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Bitget Token の分析内容について詳しくご覧ください。

Bitget Token (BGB) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$1.64851--+0.82%+0.25%-22.74%
Bitget Token 価格について詳しく知る

Bitget Token 資本フロー

純流入BGBUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M1.64
2026-08-07$0.00 M1.62
2026-08-06$0.00 M1.61
2026-08-05$0.00 M1.62
2026-08-04$0.00 M1.60

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Bitget Token についてさらに詳しく知る

BGB USDT（先物取引）

BGB をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの BGB USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Bitget Token (BGB) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Bitget Token ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BGB/USDT
$1.64918
$1.64918$1.64918
+1.74%
41.16K (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

BGB
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1 BGB = 1.64851 USD

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