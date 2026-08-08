BabyDogeCoin 本日の価格

BabyDogeCoin (BABYDOGE) の本日のライブ価格は ¥ 0.0000000003284 で、直近24時間で 0.30% 変動しました。現在の BABYDOGE から JPY への変換レートは、¥ 0.0000000003284 につき BABYDOGE です。

BabyDogeCoin は現在、時価総額 ¥ 58.84M で #346 位、循環供給量は 179,186.02T BABYDOGE です。直近24時間の BABYDOGE は、¥ 0.0000000003156 (安値) から ¥ 0.0000000003362 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 0.00000103687293811、史上最安値は ¥ 0.00000004833436854 です。

短期的なパフォーマンスでは、BABYDOGE は直近1時間で +0.52%、直近7日間で +6.20% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 84.11K に達しました。

BabyDogeCoin (BABYDOGE) 市場情報

ランキング No.346 時価総額 ¥ 58.84M¥ 58.84M ¥ 58.84M 取引高 (24H) ¥ 84.11K¥ 84.11K ¥ 84.11K 完全希薄化後時価総額 ¥ 66.54M¥ 66.54M ¥ 66.54M 循環供給量 179,186.02T 179,186.02T 179,186.02T 総供給量 202,615,067,690,429,103.20036403 202,615,067,690,429,103.20036403 202,615,067,690,429,103.20036403 パブリックブロックチェーン BSC

BabyDogeCoin の現在の時価総額は ¥ 58.84M、24時間取引高は ¥ 84.11K です。BABYDOGE の循環供給量は 179,186.02T、総供給量は 202615067690429103.20036403 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 66.54M です。