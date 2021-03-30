Axie Infinity (AXS) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：
2026-08-08 18:38:54 (UTC+8) Axie Infinity 本日の価格
Axie Infinity (AXS) の本日のライブ価格は
¥ 0.8939 で、直近24時間で 0.22% 変動しました。現在の AXS から JPY への変換レートは、 ¥ 0.8939 につき AXS です。
Axie Infinity は現在、時価総額
¥ 154.99M で #139 位、循環供給量は 173.38M AXS です。直近24時間の AXS は、 ¥ 0.8815 (安値) から ¥ 0.9076 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 25,962.94555017810894452、史上最安値は ¥ 19.37872038 です。
短期的なパフォーマンスでは、AXS は直近1時間で
+0.02%、直近7日間で +6.20% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.76K に達しました。 Axie Infinity (AXS) 市場情報 時価総額 ¥ 154.99M ¥ 154.99M ¥ 154.99M 完全希薄化後時価総額 ¥ 241.35M ¥ 241.35M ¥ 241.35M 総供給量 270,000,000 270,000,000 270,000,000
Axie Infinity の現在の時価総額は
¥ 154.99M、24時間取引高は ¥ 57.76K です。AXS の循環供給量は 173.38M、総供給量は 270000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 241.35M です。 購入 Axie Infinity Axie Infinity 価格履歴 JPY 過去最高値 ¥ 25,962.94555017810894452 ¥ 25,962.94555017810894452 ¥ 25,962.94555017810894452 最安値 ¥ 19.37872038 ¥ 19.37872038 ¥ 19.37872038 Axie Infinity (AXS) 価格履歴 JPY
Axie Infinity の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ -0.309434 -0.22% 30日 ¥ -0.1135 -11.27% 60日 ¥ -0.0416 -4.45% 90日 ¥ -0.5306 -37.25% Axie Infinity 本日の価格変動
本日 AXS は、
¥ -0.309434 (-0.22%) の変動を記録しました。 Axie Infinity 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ -0.1135 (-11.27%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 Axie Infinity 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、AXS は、
¥ -0.0416 (-4.45%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 Axie Infinity 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -0.5306 (-37.25%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
Axie Infinity (AXS) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
Axie Infinity 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の AXS 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気
45% | 弱気 55%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 買われ過ぎ > 70 やや急上昇しており、短期的に一服する可能性があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。
AXS_USDTは4時間足チャートにおいて、0.888の中枢を上回るレンジで推移しています。現在価格は0.8908で、R1レジスタンスである0.8974に接近しています。価格は中枢体系の上半区間内に位置しており、移動平均線とEMA群は強気な並びを見せています。指標の整合性からも短期的な買い勢力が優勢であることが示されています。市場構造は引き続き弱めのボラティリティながらも、強い方向性を保っている状態です。
MACDはゴールデンクロスを形成し、短期的な上昇モメンタムの強まりを確認しています。一方で、RSIは超買ゾーンに達しており、高値圏でのリスクを示唆しています。ストキャスティクスやKDJなどの指標も高値域で鈍化傾向を示しており、上昇の勢いが徐々に弱まっていることを表しています。また、上昇のエネルギーは直近のローソク足に集中しており、ボラティリティは通常水準を維持しており、極端な拡大は見られません。
StochRSIおよびKDJの数値はいずれも高値圏で鈍化しており、多頭勢力がレジスタンスライン手前で疲労の兆候を示していることを示しています。さらに、モメンタムの分布も集中から分散へと変化しており、上昇の勢いが次第に薄れつつあることが窺えます。
近隣の重要なレジスタンス・サポートレベルとしては、R1が0.8974、S1が0.8770、S2が0.8676といった位置が挙げられます。R2レジスタンスである0.9084は上昇局面における上限として機能する可能性があります。もし価格がR1を突破すれば、次の目標としてR2へのテストが予想されます。一方で、S1を下回れば中枢である0.888まで戻される展開も考えられます。各レジスタンス・サポート間の距離が非常に狭く、一方向への動きが限定的であるため、相場の幅は比較的小さく抑えられていると言えます。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
Axie Infinity の価格に影響を与える要因は何ですか？
AXSの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：
1. ゲームの人気 - プレイヤーの採用数や日間アクティブユーザー数は、トークン需要に直接的な影響を及ぼします。 2. トークンのユーティリティ - AXSはガバナンス、ステーキング報酬、そしてAxieの繁殖に使用されます。 3. NFT市場の動向 - Axie NFTの売上は、エコシステム全体の価値に影響を与えます。 4. ゲームアップデート - 新機能、シーズンイベント、さらなる改良は、プレイヤーの関心を高めます。 5. 暗号資産市場のセンチメント - 市場全体の状況は、すべてのトークンに影響を及ぼします。 6. 競合他社との競争 - 他のプレイ・トゥ・ earn ゲームが市場シェアに影響を及ぼします。 7. 規制に関するニュース - ゲーム業界および暗号資産に関する規制は、投資家の信頼感に影響を及ぼします。 8. ステーキング報酬 - 高い利回りは保有インセンティブを強化します。 9. パートナーシップの発表 - 協業は採用の可能性を押し上げます。 10. 経済的要因 - ゲーム内通貨SLPのインフレは、エコシステムのバランスに影響を及ぼします。 人はなぜ今日 Axie Infinity の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、AXSの今日の価格をいくつかの重要な理由から知りたがっています。AXSは変動の激しいゲーム用トークンであるため、取引の判断やポートフォリオの管理に役立つからです。プレイヤーはAxie Infinityのプレイによる収益を計算するために現在の価格を把握する必要があります。また、投資家は売買のチャンスを見極めるために価格の動きを常に追跡しています。
Axie Infinity の価格予測 Axie Infinity (AXS) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の AXS の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 Axie Infinity (AXS) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、Axie Infinity の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Axie Infinity が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？AXS の 2026–2027 年の価格予測は
Axie Infinity 価格予測
ページでご確認いただけます。
Axie Infinity について
Axie Infinity Shards (AXS)は、ブロックチェーンベースの取引とバトルゲームであるAxie Infinityプラットフォームに関連したデジタル暗号通貨トークンです。このゲームでは、プレイヤーがAxiesと呼ばれるトークンベースの生物を集め、育て、戦わせ、取引することができます。AXSはAxie Infinityのエコシステム内で複数の目的を果たしており、ガバナンスにおいては、AXSの保有者がゲームの宇宙の主要な決定や方向性について投票することができます。さらに、ゲーム内のトランザクションやインタラクションのリソースとしても使用されます。このトークンはEthereumネットワーク上で動作し、ERC-20標準に従います。AXSの発行モデルはデフレーショナリー（通貨供給が時間とともに減少する）を目指して設計されており、トランザクションで使用されるAXSの一部が焼却され、全体の供給量が時間とともに減少します。
日本 で Axie Infinity を購入して投資する方法
Axie Infinity を使用する準備はできていますか？MEXCでは、AXS の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
Axie Infinity の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Axie Infinity (AXS) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Axie Infinity が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Axie Infinity でできること
Axie Infinity を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
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最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで Axie Infinity (AXS) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
Axie Infinity ( AXS ) とは何か
Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.
ホワイトペーパー
Axie Infinityは、ベトナムを拠点とするSky Mavis社によって開発されています。同社は世界中で100人以上の専任スタッフを擁しています。創業チームは、ゲーム開発、ブロックチェーン技術、コミュニティ構築という多様な分野の専門知識を持ち合わせています。主要なリーダーには、CEOのTrung Nguyen、COOのAleksander Larsen、アートディレクターのTu Doan、CTOのAndy Ho、グロースリードのJeffrey Zirlinがいます。Sky Mavisは、$152 million規模の資金調達ラウンドを含む、主要なベンチャーキャピタルからの支援を獲得しています。2022年のセキュリティ課題を経て、同社は追加のブロックチェーンセキュリティ専門家を採用し、チームを拡充しました。組織はグローバルに展開しており、複数の国にまたがってチームメンバーが勤務しています。また、アップデートやイベント、ソーシャルメディアを通じて、プレイヤーとの密接な連携を維持しています。全体として、このチームは市場環境の変化に迅速に対応しながら、一貫して改善を実現し続けていることで知られています。
Axie Infinityは、ブロックチェーンを活用して、プレイヤーがNFT（ノンファンジブル・トークン）を通じてゲーム内アセットの検証可能な所有権を獲得できるようにしています。各Axieは、オンチェーンに永続的に保存される独自の属性を持つ唯一無二のデジタル生物であり、これにより、真の所有権はゲーム会社ではなくプレイヤーに帰属します。ゲームプレイには高度なバトルシステムが組み込まれており、アクシのボディパーツによって能力が決定されるため、戦闘における意思決定に戦略的深みが加わります。また、ブリーディングシステムでは、プレイヤーが複数のAxieを組み合わせることで、親から受け継いだ特性を持つ新しいAxieを生成できます。これは現実世界における遺伝的継承を模倣したものです。Axie Infinityは、従来のネットワークと比較してより高速かつ低コストなトランザクションを実現するために専用に構築されたブロックチェーンネットワーク「Ronin」上で稼働しています。さらに、プレイヤーはゲーム内のデジタルワールド「Lunacia」において、仮想土地（LAND）を購入・開発でき、そこに建物を建設したり、新たな体験を創出したりできます。全体的なインフラストラクチャには、高度なセキュリティ対策とパフォーマンスおよびユーザーエクスペリエンス向上を目的とした継続的なアップデートが組み込まれており、最近の進化例としては、Originsバトルシステムの導入、グラフィックスの向上、新規プレイヤーへのアクセス性を高めるための拡張されたゲームプレイ機能などがあります。
このエコシステムでは、主に2種類の暗号資産（クリプト）が使用されます：AXS（Axie Infinity Shards）とSLP（Smooth Love Potion）です。AXSはガバナンストークンとして機能し、保有者はゲームに関する意思決定への投票権を持ち、ステーキングを通じて報酬を得ることができます。一方、SLPはゲームプレイを通じて獲得され、新たなAxieをブリーディング（繁殖）するために必要であり、Play-to-Earn経済を支えています。AXSの総供給量は2.7億トークンに固定されており、ゲーム内報酬、ステーキング、開発など、さまざまな目的に配分されています。ブリーディングにはAXSとSLPの両方が必要で、これは経済のバランスを保ち、全体のAxie数を調整するための構造です。ゲームの収益源はマーケットプレイス手数料およびブリーディング費用であり、これらはコミュニティ財政（Community Treasury）へと流入します。この財政は、ガバナンス投票を通じてプレイヤーコミュニティが管理することを意図しています。長期的な持続可能性を支えるため、経済は定期的に調整され、トークンの発行レートの更新やトークンのバーン（焼却）メカニズムの活用などが行われます。
ロードマップは、Axie Infinity を完全なコミュニティ所有型ゲームプラットフォームへと進化させるために設計されています。最近のマイルストーンには、新しいバトルシステムとしての「Origins」の成功裏のリリースに加え、土地（Land）に関するゲームプレイ機能の導入が含まれます。チームは、コアメカニクスの継続的な改善、eスポーツ関連イニシアチブの拡大、およびより魅力的なプレイヤー体験の構築を進めています。今後の計画には、Axieパーツのアップグレード、グッズストアのローンチ、およびゲームユニバースのさらなる拡張が予定されています。より広範な目標は、プレイヤーがゲームプレイおよびガバナンスの両方において意味のある形で参加できる「デジタル国家」の形成です。過去の課題から得た教訓を踏まえ、セキュリティ向上およびスケーラビリティ対策は引き続き最優先事項です。また、ロードマップでは、持続可能な経済モデルの確立、継続的な新機能・アップデートによるエンゲージメント強化、そして完全な分散化（フル・デセントラライゼーション）や自己持続可能な仮想経済の実現といった長期的目標にも重点が置かれています。
Axie Infinityは、ブロックチェーン技術と「Axies」と呼ばれるデジタル生物の収集・繁殖・バトルに焦点を当てたゲームプレイを融合させたデジタルペットの世界です。プレイヤーは、NFTとして発行されるため、ゲーム内アセットを実際に所有しており、ゲームプレイやエコシステム全体への参加を通じて暗号資産報酬を獲得できます。この体験にはポケモン風のバトル、戦略重視の繁殖、そしてプレイヤー同士がアセットを取引し報酬を追求する仮想経済が含まれます。リリース以来、Axie Infinityは世界最大級のブロックチェーンゲームの1つへと成長し、何百万人ものアクティブなプレイヤーを惹きつけ、活気あるマーケットプレイスを維持しています。プロジェクトは、新機能の導入、ゲームプレイメカニクスの洗練、長期的な持続可能性を念頭に置いた経済システムの強化を目的としたアップデートを通じて、継続的に進化を続けています。
Axie Infinity資料
Axie Infinity についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： Axie Infinity に関するその他の質問
Axie Infinity が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 Axie Infinity の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の Axie Infinity の価格は ¥ 140.3423 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
Axie Infinity は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、AXS への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の Axie Infinity がMEXCで取引されました。
AXS ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の Axie Infinity 価格を確認するには、AXS 価格のページにアクセスしてください。
AXS の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,015
+0.12%
ETH
1,921.08
+0.16%
GOLD(XAUT)
4,327.52
+0.15%
SOL
74.96
+1.43%
XMR
379.29
+2.63%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、AXS/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、Axie Infinity の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
Axie Infinity 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については Axie Infinity (AXS) の価格予測をご覧ください。
ページの最終更新日：
2026-08-08 18:38:54 (UTC+8) Axie Infinity (AXS) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
AXS USDT（先物取引）
AXS をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの AXS USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥140.3423 ¥140.3423 ¥140.3423 -0.16% 64.85K (USDT) ¥140.2324 ¥140.2324 ¥140.2324 -0.13% 61.41K (USDT) 免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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