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本日の Axie Infinity のライブ価格は 0.8939 JPY です。AXS の時価総額は 154,988,695.068701428417 JPY です。日本 のリアルタイムの AXS から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Axie Infinity のライブ価格は 0.8939 JPY です。AXS の時価総額は 154,988,695.068701428417 JPY です。日本 のリアルタイムの AXS から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Axie Infinity価格(AXS)

1 AXS から JPY へのライブ価格：

¥140.3423
¥140.3423¥140.3423
-0.22%1D
JPY
Axie Infinity (AXS) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 18:38:54 (UTC+8)

Axie Infinity 本日の価格

Axie Infinity (AXS) の本日のライブ価格は ¥ 0.8939 で、直近24時間で 0.22% 変動しました。現在の AXS から JPY への変換レートは、¥ 0.8939 につき AXS です。

Axie Infinity は現在、時価総額 ¥ 154.99M#139 位、循環供給量は 173.38M AXS です。直近24時間の AXS は、¥ 0.8815 (安値) から ¥ 0.9076 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 25,962.94555017810894452、史上最安値は ¥ 19.37872038 です。

短期的なパフォーマンスでは、AXS は直近1時間で +0.02%、直近7日間で +6.20% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.76K に達しました。

Axie Infinity (AXS) 市場情報

No.139

¥ 154.99M
¥ 154.99M¥ 154.99M

¥ 57.76K
¥ 57.76K¥ 57.76K

¥ 241.35M
¥ 241.35M¥ 241.35M

173.38M
173.38M 173.38M

270,000,000
270,000,000 270,000,000

0.01%

2021-03-30 00:00:00

ETH

Axie Infinity の現在の時価総額は ¥ 154.99M、24時間取引高は ¥ 57.76K です。AXS の循環供給量は 173.38M、総供給量は 270000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 241.35M です。

Axie Infinity 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.8815
¥ 0.8815¥ 0.8815
24H 最安値
¥ 0.9076
¥ 0.9076¥ 0.9076
24H 最高値

¥ 0.8815
¥ 0.8815¥ 0.8815

¥ 0.9076
¥ 0.9076¥ 0.9076

¥ 25,962.94555017810894452
¥ 25,962.94555017810894452¥ 25,962.94555017810894452

¥ 19.37872038
¥ 19.37872038¥ 19.37872038

+0.02%

-0.22%

+6.20%

+6.20%

Axie Infinity (AXS) 価格履歴 JPY

Axie Infinity の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.309434-0.22%
30日¥ -0.1135-11.27%
60日¥ -0.0416-4.45%
90日¥ -0.5306-37.25%
Axie Infinity 本日の価格変動

本日 AXS は、 ¥ -0.309434 (-0.22%) の変動を記録しました。

Axie Infinity 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.1135 (-11.27%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Axie Infinity 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、AXS は、 ¥ -0.0416 (-4.45%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Axie Infinity 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.5306 (-37.25%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Axie Infinity (AXS) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Axie Infinity 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Axie Infinity の分析

この分析では、AIモデルを活用して Axie Infinity の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Axie Infinity 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の AXS 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)買われ過ぎ> 70やや急上昇しており、短期的に一服する可能性があります。
ピボットポイントピボット ≤ 価格 ≤ R1ピボット‑R1の間中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

AXS_USDTは4時間足チャートにおいて、0.888の中枢を上回るレンジで推移しています。現在価格は0.8908で、R1レジスタンスである0.8974に接近しています。価格は中枢体系の上半区間内に位置しており、移動平均線とEMA群は強気な並びを見せています。指標の整合性からも短期的な買い勢力が優勢であることが示されています。市場構造は引き続き弱めのボラティリティながらも、強い方向性を保っている状態です。 MACDはゴールデンクロスを形成し、短期的な上昇モメンタムの強まりを確認しています。一方で、RSIは超買ゾーンに達しており、高値圏でのリスクを示唆しています。ストキャスティクスやKDJなどの指標も高値域で鈍化傾向を示しており、上昇の勢いが徐々に弱まっていることを表しています。また、上昇のエネルギーは直近のローソク足に集中しており、ボラティリティは通常水準を維持しており、極端な拡大は見られません。 StochRSIおよびKDJの数値はいずれも高値圏で鈍化しており、多頭勢力がレジスタンスライン手前で疲労の兆候を示していることを示しています。さらに、モメンタムの分布も集中から分散へと変化しており、上昇の勢いが次第に薄れつつあることが窺えます。 近隣の重要なレジスタンス・サポートレベルとしては、R1が0.8974、S1が0.8770、S2が0.8676といった位置が挙げられます。R2レジスタンスである0.9084は上昇局面における上限として機能する可能性があります。もし価格がR1を突破すれば、次の目標としてR2へのテストが予想されます。一方で、S1を下回れば中枢である0.888まで戻される展開も考えられます。各レジスタンス・サポート間の距離が非常に狭く、一方向への動きが限定的であるため、相場の幅は比較的小さく抑えられていると言えます。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Axie Infinity の価格に影響を与える要因は何ですか？

AXSの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. ゲームの人気 - プレイヤーの採用数や日間アクティブユーザー数は、トークン需要に直接的な影響を及ぼします。
2. トークンのユーティリティ - AXSはガバナンス、ステーキング報酬、そしてAxieの繁殖に使用されます。
3. NFT市場の動向 - Axie NFTの売上は、エコシステム全体の価値に影響を与えます。
4. ゲームアップデート - 新機能、シーズンイベント、さらなる改良は、プレイヤーの関心を高めます。
5. 暗号資産市場のセンチメント - 市場全体の状況は、すべてのトークンに影響を及ぼします。
6. 競合他社との競争 - 他のプレイ・トゥ・ earn ゲームが市場シェアに影響を及ぼします。
7. 規制に関するニュース - ゲーム業界および暗号資産に関する規制は、投資家の信頼感に影響を及ぼします。
8. ステーキング報酬 - 高い利回りは保有インセンティブを強化します。
9. パートナーシップの発表 - 協業は採用の可能性を押し上げます。
10. 経済的要因 - ゲーム内通貨SLPのインフレは、エコシステムのバランスに影響を及ぼします。

人はなぜ今日 Axie Infinity の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、AXSの今日の価格をいくつかの重要な理由から知りたがっています。AXSは変動の激しいゲーム用トークンであるため、取引の判断やポートフォリオの管理に役立つからです。プレイヤーはAxie Infinityのプレイによる収益を計算するために現在の価格を把握する必要があります。また、投資家は売買のチャンスを見極めるために価格の動きを常に追跡しています。

Axie Infinity の価格予測

Axie Infinity (AXS) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の AXS の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Axie Infinity (AXS) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Axie Infinity の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Axie Infinity が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？AXS の 2026–2027 年の価格予測は Axie Infinity 価格予測 ページでご確認いただけます。

Axie Infinity について

Axie Infinity Shards (AXS)は、ブロックチェーンベースの取引とバトルゲームであるAxie Infinityプラットフォームに関連したデジタル暗号通貨トークンです。このゲームでは、プレイヤーがAxiesと呼ばれるトークンベースの生物を集め、育て、戦わせ、取引することができます。AXSはAxie Infinityのエコシステム内で複数の目的を果たしており、ガバナンスにおいては、AXSの保有者がゲームの宇宙の主要な決定や方向性について投票することができます。さらに、ゲーム内のトランザクションやインタラクションのリソースとしても使用されます。このトークンはEthereumネットワーク上で動作し、ERC-20標準に従います。AXSの発行モデルはデフレーショナリー（通貨供給が時間とともに減少する）を目指して設計されており、トランザクションで使用されるAXSの一部が焼却され、全体の供給量が時間とともに減少します。

日本 で Axie Infinity を購入して投資する方法

Axie Infinity を使用する準備はできていますか？MEXCでは、AXS の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Axie Infinity の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Axie Infinity (AXS) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Axie Infinity が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Axie Infinity (AXS) の購入ガイド

Axie Infinity でできること

Axie Infinity を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Axie Infinity (AXS) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Axie Infinity ( AXS ) とは何か

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

ホワイトペーパー

Axie Infinity資料

Axie Infinity についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Axie Infinityウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Alleged SEC SecuritiesAxie Infinity EcosystemBinance Launchpad

よくある質問： Axie Infinity に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 18:38:54 (UTC+8)

Axie Infinity (AXS) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Axie Infinity についてさらに詳しく知る

AXS USDT（先物取引）

AXS をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの AXS USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Axie Infinity (AXS) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Axie Infinity ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
AXS/USDT
¥140.3423
¥140.3423¥140.3423
-0.16%
64.85K (USDT)
AXS/USDC
¥140.2324
¥140.2324¥140.2324
-0.13%
61.41K (USDT)

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AurumX

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¥46.50340
¥46.50340¥46.50340

+342.08%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥207.5069
¥207.5069¥207.5069

-37.00%

JMDT

JMDT

JMDT

¥150.7357
¥150.7357¥150.7357

-30.25%

STONK

STONK

STONK

¥1.223030
¥1.223030¥1.223030

-7.70%

Squid

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QUID

¥14.42202
¥14.42202¥14.42202

+1.00%

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AurumX

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UMX

¥46.50340
¥46.50340¥46.50340

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Jimothy The Raccoon

Jimothy The Raccoon

JIMOTHY

¥2.401786
¥2.401786¥2.401786

+255.18%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥3.101221
¥3.101221¥3.101221

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Tutorial

Tutorial

TUT

¥9.042572
¥9.042572¥9.042572

+57.59%

Cysic

Cysic

CYS

¥167.4719
¥167.4719¥167.4719

+26.76%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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金額

AXS
AXS
JPY
JPY

1 AXS = 140.3423 JPY