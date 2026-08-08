Ultiland 本日の価格

Ultiland (ARTX) の本日のライブ価格は ¥ 0,08731 で、直近24時間で 0,64% 変動しました。現在の ARTX から JPY への変換レートは、¥ 0,08731 につき ARTX です。

Ultiland は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- ARTX です。直近24時間の ARTX は、¥ 0,08703 (安値) から ¥ 0,08819 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、ARTX は直近1時間で -%0,17、直近7日間で -%6,86 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 60.79K に達しました。

Ultiland (ARTX) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 60.79K¥ 60.79K ¥ 60.79K 完全希薄化後時価総額 ¥ 24,45M¥ 24,45M ¥ 24,45M 循環供給量 ---- -- 総供給量 280.000.000 280.000.000 280.000.000 パブリックブロックチェーン BSC

Ultiland の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 60.79K です。ARTX の循環供給量は --、総供給量は 280000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 24,45M です。