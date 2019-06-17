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本日の Algorand のライブ価格は 0.08712 JPY です。ALGO の時価総額は 777,579,031.52713972584 JPY です。日本 のリアルタイムの ALGO から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Algorand のライブ価格は 0.08712 JPY です。ALGO の時価総額は 777,579,031.52713972584 JPY です。日本 のリアルタイムの ALGO から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Algorand価格(ALGO)

1 ALGO から JPY へのライブ価格：

¥13.67784
¥13.67784¥13.67784
-1.68%1D
JPY
Algorand (ALGO) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 18:08:53 (UTC+8)

Algorand 本日の価格

Algorand (ALGO) の本日のライブ価格は ¥ 0.08712 で、直近24時間で 1.68% 変動しました。現在の ALGO から JPY への変換レートは、¥ 0.08712 につき ALGO です。

Algorand は現在、時価総額 ¥ 777.58M#64 位、循環供給量は 8.93B ALGO です。直近24時間の ALGO は、¥ 0.08662 (安値) から ¥ 0.0897 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 514.98804116398、史上最安値は ¥ 12.56000002358723569 です。

短期的なパフォーマンスでは、ALGO は直近1時間で +0.05%、直近7日間で +8.95% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 54.83K に達しました。

Algorand (ALGO) 市場情報

No.64

¥ 777.58M
¥ 777.58M¥ 777.58M

¥ 54.83K
¥ 54.83K¥ 54.83K

¥ 871.20M
¥ 871.20M¥ 871.20M

8.93B
8.93B 8.93B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

89.25%

0.03%

2019-06-17 00:00:00

¥ 7.85
¥ 7.85¥ 7.85

ALGO

Algorand の現在の時価総額は ¥ 777.58M、24時間取引高は ¥ 54.83K です。ALGO の循環供給量は 8.93B、総供給量は 10000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 871.20M です。

Algorand 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.08662
¥ 0.08662¥ 0.08662
24H 最安値
¥ 0.0897
¥ 0.0897¥ 0.0897
24H 最高値

¥ 0.08662
¥ 0.08662¥ 0.08662

¥ 0.0897
¥ 0.0897¥ 0.0897

¥ 514.98804116398
¥ 514.98804116398¥ 514.98804116398

¥ 12.56000002358723569
¥ 12.56000002358723569¥ 12.56000002358723569

+0.05%

-1.68%

+8.95%

+8.95%

Algorand (ALGO) 価格履歴 JPY

Algorand の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.2337141-1.68%
30日¥ +0.00213+2.50%
60日¥ -0.00509-5.53%
90日¥ -0.04105-32.03%
Algorand 本日の価格変動

本日 ALGO は、 ¥ -0.2337141 (-1.68%) の変動を記録しました。

Algorand 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.00213 (+2.50%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Algorand 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、ALGO は、 ¥ -0.00509 (-5.53%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Algorand 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.04105 (-32.03%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Algorand (ALGO) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Algorand 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Algorand の分析

この分析では、AIモデルを活用して Algorand の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Algorand 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の ALGO 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS2 ≤ 価格 < S1S2‑S1の間中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

ALGO_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.08726という価格帯で推移しています。現在の価格はS1のハブポイントである0.08748を下回っており、中枢の0.08865とS2のサポートラインである0.08674の間にある下降トレンドのレンジ内に位置しています。 移動平均線の状況を見ると、3～4周期のMAおよびEMAがいずれも買いシグナルを示しており、短期的な構造には修正の必要性が見られます。現時点では価格が中枢から下方へ乖離しており、市場は低位での調整・整理相場の状態にあります。 MACD指標はデッドクロスを形成しており、売り方の勢いが優勢です。一方、RSIは中立ゾーンに位置し、買い手と売り手の力が拮抗しているため、極端な買われ過ぎや売られ過ぎの状況は見られません。KDJおよびStochRSIの数値からは明確な方向性が読み取れず、ボラティリティも通常の水準を維持しています。また、速い指標と遅い指標が分層的に動き、長期トレンドを示す指標は強気傾向ですが、短期的なモメンタムを示す指標は弱気傾向となっており、市場全体の勢いが分散され、単独の方向性を持つような強い突破の兆候はまだ確認されていません。 上値の近い抵抗レベルはS1のハブポイントである0.08748で、現在の価格からわずか0.3%程度の距離にあります。遠くの参考レジスタンスとしては中枢の0.08865やR1の0.08939が挙げられます。一方、下値の近いサポートレベルはS2のハブポイントである0.08674で、現在の価格から約0.6%の距離に位置します。さらに深いレベルの参考レジスタンスとして、R2に対応する逆算上の目安となる0.09056が、長期的な境界線として意識されています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Algorand の価格に影響を与える要因は何ですか？

ALGOの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：

1. ネットワークの採用と利用状況 — Algorand上で構築されたdAppやDeFiプロジェクトが増えることで需要が高まります。
2. ステーキング報酬とトークンエコノミー — ALGOのプルーフ・オブ・ステークメカニズムは、供給と需要のバランスに影響を及ぼします。
3. 提携関係と機関投資家の導入 — 企業との協業により、投資家の信頼が向上します。
4. 市場センチメントと暗号資産市場の動向 — 暗号資産市場全体の動きがALGOの価格に影響を与えます。
5. 技術的進展 — プロトコルのアップグレードや新機能の追加が価格変動を促します。
6. 規制に関するニュース — 各国政府の暗号資産に対する政策が取引に影響を及ぼします。
7. 他のブロックチェーンとの競争 — EthereumやSolanaなどとのパフォーマンス比較が重要です。

人はなぜ今日 Algorand の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のAlgorand（ALGO）の価格を知りたいと考えています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、そしてマーケットタイミングの把握が含まれます。トレーダーは、最適なタイミングで売買を行うために現在の価格を必要としています。投資家は、日々の変動を追跡することでパフォーマンスを評価し、保有資産の再調整を行っています。

Algorand の価格予測

Algorand (ALGO) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の ALGO の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Algorand (ALGO) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Algorand の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Algorand が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？ALGO の 2026–2027 年の価格予測は Algorand 価格予測 ページでご確認いただけます。

Algorand について

Algorand（ALGO）は、摩擦のない金融と伝統的な金融システムと分散型金融システムの融合を促進することを目指した、分散型のオープンソースブロックチェーンネットワークです。このプラットフォームは、スケーラビリティ、セキュリティ、分散化の3つを同時に達成するというブロックチェーンの三つ巴問題を解決することを目指しています。純粋なプルーフ・オブ・ステーク（PPoS）合意プロトコルに基づいて構築されており、即時のトランザクション確定と高いスループットを提供するため、大規模なアプリケーションに適しています。ALGOは、Algorandネットワークのネイティブ暗号通貨で、トランザクション手数料の支払い、合意形成への参加、ネットワーク参加者への報酬に使用されます。Algorandのエコシステムは、DeFi（分散型金融）、伝統的な金融ツール、ステーブルコイン、中央銀行デジタル通貨（CBDC）など、さまざまなアプリケーションをサポートしています。

日本 で Algorand を購入して投資する方法

Algorand を使用する準備はできていますか？MEXCでは、ALGO の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Algorand の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Algorand (ALGO) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Algorand が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Algorand (ALGO) の購入ガイド

Algorand でできること

Algorand を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Algorand (ALGO) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Algorand ( ALGO ) とは何か

Algorandは、真に分散化されたネットワーク内での完全な参加、保護、およびスピードを保証する、パブリックで許可のない純粋なプルーフオブステークブロックチェーンです。 Algorandは、主流のブロックチェーンの採用を弱体化させてきた技術的な障壁、つまり分散化、拡張性、セキュリティを取り除きます。アルゴランドは、暗号学の分野で先駆的な研究にキャリアを捧げてきたチューリング賞を受賞したシルビオミカリが率いる、学術理論と科学に深く根ざしたチームによって構築されています。

ホワイトペーパー

Algorand資料

Algorand についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Algorandウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Algorand EcosystemCoinList LaunchpadLayer 1 (L1)

よくある質問： Algorand に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 18:08:53 (UTC+8)

Algorand (ALGO) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Algorand についてさらに詳しく知る

ALGO USDT（先物取引）

ALGO をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの ALGO USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Algorand (ALGO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Algorand ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ALGO/USDT
¥13.68255
¥13.68255¥13.68255
-1.59%
624.60K (USDT)
ALGO/USDC
¥13.66371
¥13.66371¥13.66371
-1.60%
297.73K (USDT)

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最近取引可能になった上場暗号資産

AurumX

AurumX

UMX

¥46.12032
¥46.12032¥46.12032

+338.44%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥241.6544
¥241.6544¥241.6544

-26.63%

JMDT

JMDT

JMDT

¥155.4143
¥155.4143¥155.4143

-28.08%

STONK

STONK

STONK

¥1.249092
¥1.249092¥1.249092

-5.73%

Squid

Squid

QUID

¥14.42987
¥14.42987¥14.42987

+1.05%

上昇率ランキング

本日の上昇暗号資産ランキング

AurumX

AurumX

UMX

¥46.12032
¥46.12032¥46.12032

+338.44%

Jimothy The Raccoon

Jimothy The Raccoon

JIMOTHY

¥2.512000
¥2.512000¥2.512000

+271.48%

Tutorial

Tutorial

TUT

¥8.371868
¥8.371868¥8.371868

+45.90%

Cysic

Cysic

CYS

¥184.0825
¥184.0825¥184.0825

+39.33%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥2.746244
¥2.746244¥2.746244

+38.75%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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ALGO
ALGO
JPY
JPY

1 ALGO = 13.67784 JPY