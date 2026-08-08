AaveToken (AAVE) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 17:50:43 (UTC+8)
AaveToken 本日の価格
AaveToken (AAVE) の本日のライブ価格は ¥ 90.11 で、直近24時間で 0.55% 変動しました。現在の AAVE から JPY への変換レートは、¥ 90.11 につき AAVE です。
AaveToken は現在、時価総額 ¥ 1.39B で #54 位、循環供給量は 15.41M AAVE です。直近24時間の AAVE は、¥ 89.04 (安値) から ¥ 90.98 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 104,697.80163549、史上最安値は ¥ 0 です。
短期的なパフォーマンスでは、AAVE は直近1時間で -0.34%、直近7日間で -0.95% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 213.70K に達しました。
AaveToken (AAVE) 市場情報
¥ 213.70K
¥ 213.70K¥ 213.70K
16,000,000
16,000,000 16,000,000
AaveToken の現在の時価総額は ¥ 1.39B、24時間取引高は ¥ 213.70K です。AAVE の循環供給量は 15.41M、総供給量は 16000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.44B です。
AaveToken 価格履歴 JPY
¥ 104,697.80163549
¥ 104,697.80163549¥ 104,697.80163549
AaveToken (AAVE) 価格履歴 JPY
AaveToken の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +77.3844
|+0.55%
|30日
|¥ +1.42
|+1.60%
|60日
|¥ +27.67
|+44.31%
|90日
|¥ -6.67
|-6.90%
AaveToken 本日の価格変動
本日 AAVE は、 ¥ +77.3844 (+0.55%) の変動を記録しました。
AaveToken 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は ¥ +1.42 (+1.60%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
AaveToken 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、AAVE は、 ¥ +27.67 (+44.31%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
AaveToken 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -6.67 (-6.90%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
AaveToken (AAVE) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
AaveToken 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の AAVE 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|3-4 買い
|40-60% 中立
|移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
|StochRSI
|> 80
|買われ過ぎゾーン
|短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|3-4 買い
|40-60% 中立
|移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
|BOLL (20,2)
|ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン
|ミドルバンドと上限バンドの間
|比較的強いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|R1 < 価格 ≤ R2
|R1‑R2の間
|中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。
AAVE_USDTは4時間足のチャートにおいて、89.6633の中枢価格を上回る動きを示しています。現在の価格である90.23は、R1レジスタンス水準である90.1766を突破しました。価格構造はS2からR2のレンジの上部に位置しており、ハブ体系からは短期的に買い勢力が優位な状況であることが読み取れます。市場全体は、上下に振れる上昇トレンドの内部にあります。
MA（移動平均線）とEMA（指数平滑移動平均線）の組み合わせでは、3～4本の買いシグナルが形成されています。MACD指標もゴールデンクロスの形を呈しており、RSIは中立ゾーンに位置しています。また、ストロング・スローインジケーターの方向性には層状の分離が見られ、モメンタムの分布も極端な集中は見られません。ボラティリティは通常の水準を維持しています。KDJおよびStochRSIの数値は、ボリンジャーバンドの広がり具合とも連動しており、短期的な相場環境において多頭勢力がやや優勢であることを示唆しています。
近い将来の重要なレジスタンスレベルはR2の90.4533で、現行価格から0.22 USDTの差があります。一方、下側の最初のサポートはR1から転じた支持水準である90.1766で、現行価格から0.05 USDTの差です。さらに遠方の参考中枢価格は89.6633、その下にはS1の89.3866というサポートが存在します。これらの価格帯は現在の取引レンジの境界を形成しており、各ポイント付近では流動性の交錯が生じやすい状況となっています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
AaveToken の価格に影響を与える要因は何ですか？
AAVEトークンの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：
1. DeFi市場のセンチメントとAaveプロトコルにおける総ロックアップ資産（TVL）
2. プラットフォーム上の金利および貸出・借入需要
3. プロトコルのアップグレード、新機能、そしてガバナンス提案
4. 仮想通貨市場全体のトレンドとビットコインとの相関関係
5. DeFiセクターに影響を及ぼす規制に関するニュース
6. 他のレンディングプロトコルとの競争状況
7. トークンのユーティリティとステーキング報酬
8. DeFiサービスへの機関投資家の採用状況
人はなぜ今日 AaveToken の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のAAVEの価格を知りたいと考えています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、そして市場への参入・退出タイミングの決定が含まれます。AAVEはAaveレンディングプロトコルの主要なDeFiガバナンストークンであるため、その価格はステーキング報酬や投票権に影響を及ぼします。
AaveToken の価格予測
AaveToken (AAVE) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の AAVE の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。AaveToken (AAVE) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、AaveToken の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
AaveToken が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？AAVE の 2026–2027 年の価格予測は AaveToken 価格予測
ページでご確認いただけます。
AaveToken について
Aave（AAVE）は、人々が暗号通貨を貸し借りできる分散型金融プロトコルです。貸し手は、デジタル資産を特別に作成された流動性プールに預けることで利息を得ることができ、一方、借り手は自分の暗号通貨を担保にしてローンを組むことができます。これらのローンは、Ethereumブロックチェーン上のスマートコントラクトを通じて行われ、仲介者の必要性を排除します。AaveプラットフォームのネイティブトークンであるAAVEは、ガバナンス（保有者が重要なプロトコルの決定に投票できる）や、プロトコルに対する保険の形を提供するセーフティモジュールなど、複数の目的に使用されます。トークンの供給量は固定されており、発行やインフレのメカニズムは存在しません。
日本 で AaveToken を購入して投資する方法
AaveToken を使用する準備はできていますか？MEXCでは、AAVE の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は AaveToken の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、AaveToken (AAVE) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、AaveToken が即座にあなたのウォレットに入金されます。
AaveToken でできること
AaveToken を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで AaveToken (AAVE) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
AaveToken ( AAVE ) とは何か
Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.
ホワイトペーパー
Aaveプロトコルは、以前にピア・ツー・ピア（P2P）型の貸付プラットフォームとして運用されていたETHLendを構築した企業「Aave」によって開発されました。このプロジェクトは創業者兼CEOのスタニ・クレチョフ（Stani Kulechov）が率いており、現在ではデベロッパー、エコノミスト、ビジネス専門家など多様な人材が組織に加わっています。戦略上の重要な転換点として、従来の直接的なP2P方式から、Aaveが採用するプールベースモデルへの移行が挙げられます。この変更により、効率性が向上し、借り入れ・貸し出しの利便性も高まりました。当初のホワイトペーパーには個々のチームメンバーの詳細なリストは記載されていませんが、プロトコルの成長と継続的なイノベーションが、その高い専門性を裏付ける証左として提示されています。また、本プロジェクトは分散化（Decentralization）を重視しており、コミュニティガバナンスへと移行しました。これにより、コミュニティからのフィードバックを反映させながらも、新機能や改善の開発・リリースを継続的に進めています。
Aaveは、プールされた流動性を基盤とするデジタル銀行スタイルのシステムとして理解できます。ユーザーは暗号資産をレンディングプールに預け入れると、その預入をオンチェーン上で証明するaTokenを受け取ります。これらのaTokenは自動的に金利を獲得するため、保有期間中にその価値が増加します。ローンを借りる際には、借り手は借入額よりも高い価値を持つ担保を提供する必要があります。これは、価格変動時にプロトコルを保護するバッファとして機能します。借り手は、市場需要に応じて変動する変動金利と、時間の経過とともに予測しやすい設計の安定金利のいずれかを選択できます。ただし、安定金利は永遠に固定されるわけではなく、市場状況が急激に変化した場合には調整される可能性があります。Aaveのフラッシュローンは、同一トランザクション内で返済が行われる限り担保なしで借り入れが可能という点で注目に値する機能です。返済が行われない場合、トランザクションは元に戻されます。リスク管理には、担保価値と借入価値の関係を追跡する「ヘルスファクター」メカニズムが含まれており、担保価値が大幅に下落した場合、ポジションは清算され、システムおよびユーザーを守ります。Aaveは当初イーサリアム上で始まりましたが、現在ではPolygonやAvalancheなど他のネットワークにも展開しており、アクセス性の向上とトランザクションコストの削減が実現しています。
Aaveのトークン構造は、ローンチ後にAAVEが元々のLENDトークンを100:1の比率で置き換える形での移行を経て変更されました。AAVEトークンはエコシステム内で複数の役割を果たしており、ガバナンスに用いられ、保有者はプロトコルの変更について投票し、意思決定に参加できます。また、ステーキングを通じた報酬支給にも対応しています。一方、AAVEとは別に、預入者は預け入れた資産を表すaTokenを受け取ります（例：ETHを預けるとaETHが付与されます）。これらのaTokenは金利が発生するにつれて自動的に価値が上昇するため、ユーザーは報酬を個別に請求したり、別途ステーキングを行ったりする必要なく、イールドを得ることができます。このプロトコルは、フラッシュローンに対する手数料や、借り手が支払う金利の一部など、各種手数料から収益を創出しており、こうした収入は継続的なメンテナンスおよび準備金の積み立てに充てられます。AAVEの最大供給量は1,600万トークンに上限が設定されており、現在約80%が流通中です。この限定供給は、トークン価値の支持要因として説明されています。さらに、AAVEはセーフティモジュールへステーキング可能で、保有者は追加報酬を獲得するとともにプロトコルのセキュリティ強化に貢献でき、長期的な参加を促すインセンティブが提供されています。
Aaveのロードマップは、引き続き「完全に自律的なプロトコル」になるという目標を中心に据えつつ、長期的に見ればより広範な拡張も反映しています。分散型ガバナンスはすでにAave Improvement Proposals（AIP）およびSnapshot投票を通じて実装されており、コミュニティがプロトコルの将来を直接形作る役割を果たしています。最近のマイルストーンとして、Aave V3のリリースがあり、これは資本効率の向上とリスク管理の強化を目的とした新機能を追加したもので、プラットフォームをより安全かつ使いやすくすることを目指しています。並行して、Aaveは複数のブロックチェーンネットワークへの展開を積極的に拡大しており、これはグローバルなユーザーにとってコストを削減し、利便性を高める戦略です。今後の明言された重点分野には、ユーザーを守るためのより高度なリスク管理ツールの導入、Aave Arcを通じた機関投資家の参加拡大、新たなレンディング市場および製品の開発、そして異なるブロックチェーンネットワークをより良く接続するためのクロスチェーン機能の強化が含まれます。こうした取り組みを通じて、新しい機能や改善が導入される中でも、セキュリティと安定性は引き続き最優先事項です。
Aave（アーヴ）は、ユーザーが暗号資産を供給して金利を得たり、担保を提供することで他の資産を借り入れたりできる分散型貸付プロトコルです。Aaveでは、1人の貸し手と1人の借り手をマッチングさせるのではなく、共有の貸付プールを通じて運用されます。流動性提供者はプールに資金を預け、借り手はその流動性から即座に資金を引き出すことができます。このプロトコルは、安定した金利を提供することや、担保なしで単一のトランザクション内で借入が可能な「フラッシュローン」を導入した点で知られています。また、AaveはDeFiにおける最大規模の貸付プロトコルの1つとして位置づけられており、現在の総ロック価値（TVL）は50億ドル以上です。
AaveToken資料
AaveToken についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： AaveToken に関するその他の質問
AaveToken が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 AaveToken の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の AaveToken の価格は ¥ 14,147.27 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
AaveToken は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、AAVE への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の AaveToken がMEXCで取引されました。
AAVE ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の AaveToken 価格を確認するには、AAVE 価格のページにアクセスしてください。
AAVE の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,009.85
+0.11%
ETH
1,919.35
+0.07%
GOLD(XAUT)
4,330.74
+0.22%
SOL
74.87
+1.31%
XMR
380.8
+3.04%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、AAVE/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、AaveToken の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
AaveToken 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については AaveToken (AAVE) の価格予測をご覧ください。
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AaveToken (AAVE) 業界の重要最新情報
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
AAVE USDT（先物取引）
AAVE をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの AAVE USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥14,136.28
¥14,136.28¥14,136.28
+0.40%
2.38K (USDT)
¥14,134.71
¥14,134.71¥14,134.71
+0.45%
294.42 (USDT)
¥14,133.14
¥14,133.14¥14,133.14
+0.45%
589.94 (USDT)
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。