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本日の AaveToken のライブ価格は 90.11 JPY です。AAVE の時価総額は 1,388,498,432.8840065598 JPY です。日本 のリアルタイムの AAVE から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の AaveToken のライブ価格は 90.11 JPY です。AAVE の時価総額は 1,388,498,432.8840065598 JPY です。日本 のリアルタイムの AAVE から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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AaveToken価格(AAVE)

1 AAVE から JPY へのライブ価格：

¥14,147.27
¥14,147.27¥14,147.27
+0.55%1D
JPY
AaveToken (AAVE) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 17:50:43 (UTC+8)

AaveToken 本日の価格

AaveToken (AAVE) の本日のライブ価格は ¥ 90.11 で、直近24時間で 0.55% 変動しました。現在の AAVE から JPY への変換レートは、¥ 90.11 につき AAVE です。

AaveToken は現在、時価総額 ¥ 1.39B#54 位、循環供給量は 15.41M AAVE です。直近24時間の AAVE は、¥ 89.04 (安値) から ¥ 90.98 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 104,697.80163549、史上最安値は ¥ 0 です。

短期的なパフォーマンスでは、AAVE は直近1時間で -0.34%、直近7日間で -0.95% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 213.70K に達しました。

AaveToken (AAVE) 市場情報

No.54

¥ 1.39B
¥ 1.39B¥ 1.39B

¥ 213.70K
¥ 213.70K¥ 213.70K

¥ 1.44B
¥ 1.44B¥ 1.44B

15.41M
15.41M 15.41M

16,000,000
16,000,000 16,000,000

0.04%

ETH

AaveToken の現在の時価総額は ¥ 1.39B、24時間取引高は ¥ 213.70K です。AAVE の循環供給量は 15.41M、総供給量は 16000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.44B です。

AaveToken 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 89.04
¥ 89.04¥ 89.04
24H 最安値
¥ 90.98
¥ 90.98¥ 90.98
24H 最高値

¥ 89.04
¥ 89.04¥ 89.04

¥ 90.98
¥ 90.98¥ 90.98

¥ 104,697.80163549
¥ 104,697.80163549¥ 104,697.80163549

¥ 0
¥ 0¥ 0

-0.34%

+0.55%

-0.95%

-0.95%

AaveToken (AAVE) 価格履歴 JPY

AaveToken の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +77.3844+0.55%
30日¥ +1.42+1.60%
60日¥ +27.67+44.31%
90日¥ -6.67-6.90%
AaveToken 本日の価格変動

本日 AAVE は、 ¥ +77.3844 (+0.55%) の変動を記録しました。

AaveToken 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +1.42 (+1.60%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

AaveToken 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、AAVE は、 ¥ +27.67 (+44.31%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

AaveToken 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -6.67 (-6.90%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

AaveToken (AAVE) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

AaveToken 価格履歴ページ を今すぐチェック。

AaveToken の分析

この分析では、AIモデルを活用して AaveToken の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

AaveToken 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の AAVE 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントR1 < 価格 ≤ R2R1‑R2の間中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

AAVE_USDTは4時間足のチャートにおいて、89.6633の中枢価格を上回る動きを示しています。現在の価格である90.23は、R1レジスタンス水準である90.1766を突破しました。価格構造はS2からR2のレンジの上部に位置しており、ハブ体系からは短期的に買い勢力が優位な状況であることが読み取れます。市場全体は、上下に振れる上昇トレンドの内部にあります。 MA（移動平均線）とEMA（指数平滑移動平均線）の組み合わせでは、3～4本の買いシグナルが形成されています。MACD指標もゴールデンクロスの形を呈しており、RSIは中立ゾーンに位置しています。また、ストロング・スローインジケーターの方向性には層状の分離が見られ、モメンタムの分布も極端な集中は見られません。ボラティリティは通常の水準を維持しています。KDJおよびStochRSIの数値は、ボリンジャーバンドの広がり具合とも連動しており、短期的な相場環境において多頭勢力がやや優勢であることを示唆しています。 近い将来の重要なレジスタンスレベルはR2の90.4533で、現行価格から0.22 USDTの差があります。一方、下側の最初のサポートはR1から転じた支持水準である90.1766で、現行価格から0.05 USDTの差です。さらに遠方の参考中枢価格は89.6633、その下にはS1の89.3866というサポートが存在します。これらの価格帯は現在の取引レンジの境界を形成しており、各ポイント付近では流動性の交錯が生じやすい状況となっています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

AaveToken の価格に影響を与える要因は何ですか？

AAVEトークンの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. DeFi市場のセンチメントとAaveプロトコルにおける総ロックアップ資産（TVL）
2. プラットフォーム上の金利および貸出・借入需要
3. プロトコルのアップグレード、新機能、そしてガバナンス提案
4. 仮想通貨市場全体のトレンドとビットコインとの相関関係
5. DeFiセクターに影響を及ぼす規制に関するニュース
6. 他のレンディングプロトコルとの競争状況
7. トークンのユーティリティとステーキング報酬
8. DeFiサービスへの機関投資家の採用状況

人はなぜ今日 AaveToken の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のAAVEの価格を知りたいと考えています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、そして市場への参入・退出タイミングの決定が含まれます。AAVEはAaveレンディングプロトコルの主要なDeFiガバナンストークンであるため、その価格はステーキング報酬や投票権に影響を及ぼします。

AaveToken の価格予測

AaveToken (AAVE) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の AAVE の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
AaveToken (AAVE) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、AaveToken の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
AaveToken が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？AAVE の 2026–2027 年の価格予測は AaveToken 価格予測 ページでご確認いただけます。

AaveToken について

Aave（AAVE）は、人々が暗号通貨を貸し借りできる分散型金融プロトコルです。貸し手は、デジタル資産を特別に作成された流動性プールに預けることで利息を得ることができ、一方、借り手は自分の暗号通貨を担保にしてローンを組むことができます。これらのローンは、Ethereumブロックチェーン上のスマートコントラクトを通じて行われ、仲介者の必要性を排除します。AaveプラットフォームのネイティブトークンであるAAVEは、ガバナンス（保有者が重要なプロトコルの決定に投票できる）や、プロトコルに対する保険の形を提供するセーフティモジュールなど、複数の目的に使用されます。トークンの供給量は固定されており、発行やインフレのメカニズムは存在しません。

日本 で AaveToken を購入して投資する方法

AaveToken を使用する準備はできていますか？MEXCでは、AAVE の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は AaveToken の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、AaveToken (AAVE) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、AaveToken が即座にあなたのウォレットに入金されます。
AaveToken (AAVE) の購入ガイド

AaveToken でできること

AaveToken を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで AaveToken (AAVE) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

AaveToken ( AAVE ) とは何か

Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.

ホワイトペーパー

AaveToken資料

AaveToken についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式AaveTokenウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

よくある質問： AaveToken に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 17:50:43 (UTC+8)

AaveToken (AAVE) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

AaveToken についてさらに詳しく知る

AAVE USDT（先物取引）

AAVE をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの AAVE USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの AaveToken (AAVE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、AaveToken ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
AAVE/USDT
¥14,136.28
¥14,136.28¥14,136.28
+0.40%
2.38K (USDT)
AAVE/USDC
¥14,134.71
¥14,134.71¥14,134.71
+0.45%
294.42 (USDT)
AAVE/USD1
¥14,133.14
¥14,133.14¥14,133.14
+0.45%
589.94 (USDT)

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¥48.13620
¥48.13620¥48.13620

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ZKcandy

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ZAY

¥245.2811
¥245.2811¥245.2811

+3,024.60%

JMDT

JMDT

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¥151.5050
¥151.5050¥151.5050

-29.89%

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STONK

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¥1.272642
¥1.272642¥1.272642

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¥48.13620
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¥2.525345
¥2.525345¥2.525345

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BluWhale AI

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¥3.155700¥3.155700

+59.44%

Tutorial

Tutorial

TUT

¥8.461986
¥8.461986¥8.461986

+47.47%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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金額

AAVE
AAVE
JPY
JPY

1 AAVE = 14,147.27 JPY