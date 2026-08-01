SPACEX(PRE) 本日の価格

SPACEX(PRE) (SPACEX(PRE)) の本日のライブ価格は ¥ 131.12 で、直近24時間で 0.49% 変動しました。現在の SPACEX(PRE) から JPY への変換レートは、¥ 131.12 につき SPACEX(PRE) です。

SPACEX(PRE) は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- SPACEX(PRE) です。直近24時間の SPACEX(PRE) は、¥ 126.45 (安値) から ¥ 136.41 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、SPACEX(PRE) は直近1時間で -0.58%、直近7日間で +21.56% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 72.37K に達しました。

SPACEX(PRE) (SPACEX(PRE)) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 72.37K¥ 72.37K ¥ 72.37K 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.71T¥ 1.71T ¥ 1.71T 循環供給量 ---- -- 最大供給量 13,075,865,175 13,075,865,175 13,075,865,175 総供給量 ---- -- パブリックブロックチェーン NONE

SPACEX(PRE) の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 72.37K です。SPACEX(PRE) の循環供給量は --、総供給量は -- です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.71T です。