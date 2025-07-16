MEXCローンは、MEXCによって導入された暗号資産の借り入れサービスです。MEXCローンを利用することで、ユーザー様は特定の暗号資産をステーキングして別の暗号資産を借り入れることができ、それを現物取引、デリバティブ、高利回り投資、または出金に利用することができます。 MEXCは今月の初めに、MEXCローンのサービスを正式に開始しました。ステーキングに利用可能なトークンの種類は、異なるステーキングMEXCローンは、MEXCによって導入された暗号資産の借り入れサービスです。MEXCローンを利用することで、ユーザー様は特定の暗号資産をステーキングして別の暗号資産を借り入れることができ、それを現物取引、デリバティブ、高利回り投資、または出金に利用することができます。 MEXCは今月の初めに、MEXCローンのサービスを正式に開始しました。ステーキングに利用可能なトークンの種類は、異なるステーキング
MEXCローンに関するよくある質問

MEXCローンは、MEXCによって導入された暗号資産の借り入れサービスです。MEXCローンを利用することで、ユーザー様は特定の暗号資産をステーキングして別の暗号資産を借り入れることができ、それを現物取引、デリバティブ、高利回り投資、または出金に利用することができます。

MEXCは今月の初めに、MEXCローンのサービスを正式に開始しました。ステーキングに利用可能なトークンの種類は、異なるステーキングプールを通じてMEXCプラットフォームに表示されます。現在、このプラットフォームではTONをステーキングしてUSDTを借りることができます。


Q：MEXCローンに参加するにはどうしたらいいですか？

A：MEXCローンのページで、現在ステーキングと借り入れに対応している暗号資産を確認することができます。対応するトークンペアを選択し、[今すぐ借りる]をクリックしてご参加ください。MEXCローンへの参加方法についてさらに詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご参照ください：MEXCローン、スタート！

Q：MEXCローンで発生する利息は「単利」または「複利」のどちらで計算されますか？

A：単利です。システム上、利息は日割りで計算され、実際の借り入れ期間に応じて請求されます。期間が1日未満の場合は1日に繰り上げて計算されます。注：利息は借り入れ時に表示される金利に基づいて計算されます。計算式：利息 = 借入金額 × 日利

Q：MEXCローンのページに表示されている「最大借入額」の数量はどのように計算されますか？

A：現在の現物アカウントに保有されているロックされていない利用可能残高に基づき、借り入れ可能な最大数量が計算されます。

Q：MEXCローンの機能によって自分の資産を他のユーザーに貸付して利息を得ることは可能ですか？

A：できません。現在MEXCローンでは、MEXCプラットフォームから資金を借りることしかできません。

Q：Loan-to-Value ratio (LTV)とは何ですか？

A：Loan-to-Value ratio (LTV) とは、未払い資産価値と担保価値の比率のことです。具体的な計算式は以下の通りです。LTV = 未払い元本と利息 / 担保額 未払い元本と利息 = (未払い元本 + 未払い利息 + 未払い延滞利息)

Q：借り入れ商品ごとの借り入れ可能枠に上限はありますか？また、借り入れ商品の「現在の借入可能額」が「0」と表示されることがあるのはなぜですか？

A：各借り入れ商品には借り入れ可能枠に上限が設定されています。借り入れ可能枠が他のユーザーによってすべて借り入れられた場合、それ以上の借り入れはできなくなります。これは、対応する借り入れ可能枠内の「現在の借入可能額」の数量を確認することで判断することができます。


Q：ステーキング金額や借入金額には上限が設定されていますか？

A：ステーキング金額に上限はありませんが、借入金額には上限が設定されています。初期LTVによって借り入れ可能な資産額が決定されます。また、ステーキング資産によって借入可能額が変わります。


Q：借り入れ成功後、借入履歴はどこで確認することができますか？

A：該当する借入注文履歴は、MEXCローンのページの[私の借り入れ]から確認することができます。

Q：借り入れ後、ステーキング暗号資産と借り入れ暗号資産の資金フローの履歴はどこで確認することができますか？

A：ウェブサイトをご利用の場合、MEXCの公式ウェブサイトにアクセスし、右上にある[ウォレット]をクリックし、[現物]を選択します。次に[現物アカウント明細]をクリックすると、資金フローの履歴を確認することができます。


モバイルアプリをご利用の場合は、トップページの右下にある[資産]を選択し、上部にある[現物取引]をタップします。次に右上にあるメモ帳アイコンをタップし、[現物履歴]ページで[現物アカウント明細]を選択すると、資金フローの履歴を確認することができます。


Q：借り入れ後、ステーキング暗号資産はアカウントに残っていますか？借り入れ暗号資産は取引や送金に使用できますか？

A：ステーキング暗号資産はユーザー様のアカウントから差し引かれます。USDTなどの借り入れ暗号資産は取引、送金、出金やその他の操作に使用することができます。

Q：借り入れ成功後、LTVを高めて強制決済を回避するために、自主的にステーキング暗号資産を追加することは可能ですか？

A：LTVを調整するため、ユーザー様はいつでもステーキング暗号資産を追加することができます（アラートLTVに達すると、強制決済アラートが送信されます）。MEXCローンのページで[私の借り入れ]をクリックし、追加したいステーキング暗号資産の借り入れ注文にある[証拠金の追加]を選択して操作してください。


Q：借り入れ強制決済とは何ですか？

プラットフォームの設定した強制決済担保比率の閾値にLTV（未払い元本と利息 / 担保額）が達した場合、システムはステーキングされた資産の強制決済を実行し、元本と利息を全額返済します。

Q：借り入れ成功後、借り入れ注文で借り入れ暗号資産の数量を調整することは可能ですか？

借り入れ注文で借り入れ暗号資産の数量を調整することはできません。つまり、同じ注文で２回借り入れすることはできません。

Q：期日前に返済することは可能ですか？

現在、繰上げ返済に対応しておりません。ご返済は借入日から30日以上経過してからとなります。インターフェイスに表示される返済期限をご参照ください。

Q：借り入れ注文が強制決済された場合、ステーキング暗号資産はどうなりますか？

A：注文が強制決済されると、システムはすべてのステーキング暗号資産を売却し、返済用の借り入れ暗号資産を購入します。残りの資産はユーザー様に返却されます。
例えば、ユーザー様がAコインを10枚ステーキングし、Bコインを50枚借り入れたとします。Aコインの急激な価格変動により借り入れ注文が強制決済されると、システムはAコインを10枚売却し、70枚のBコインと交換します。そして元本と利息を返済し、残りのBコインをユーザー様に返却します。

Q：強制決済された借り入れ注文の残高がマイナスになった場合、負債には利息が発生し続けますか？

A：発生しません。強制決済後に発生した負債は利息計算の対象にはなりません。

MEXCの公式ウェブサイトをご覧いただき、MEXCローンをぜひお試しください。迅速、便利、安全な借り入れにより、暗号資産を簡単に管理することができます。MEXCローンのサービスは、投資や財務など、どのようなニーズにも対応できるように設計されています。


MEXCローンへの参加方法については[MEXCローン、スタート！]をご参照ください。現在、MEXCローン機能はウェブ版のプラットフォームでのみ利用可能です。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

