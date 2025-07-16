MEXCローン、スタート！





MEXCローンは、MEXCによって導入された暗号資産貸付サービスです。MEXCローンを利用することで、ユーザー様は暗号資産をステーキングして別の暗号資産を借りることができ、それを現物取引、デリバティブ、高利回り投資、出金に利用することができます。





MEXCローンのサービスが正式に開始されました。MEXCの公式ウェブページからご利用いただけます。安全で便利な借り入れを通じて、資金運用や投資に限らず、暗号資産を自由に管理できるのがMEXCローンの特長です。MEXCの借り入れサービスは、暗号資産管理への柔軟でカスタマイズされたアプローチを提供し、ユーザー様のニーズにお応えします。









現在、MEXCローン機能はウェブ版のプラットフォームでのみ利用可能です。









プロダクトから、MEXCローンを選択してください。 MEXCの 公式ウェブサイト を開いてログインしてください。その後、下部のナビゲーションバーにあるから、を選択してください。









MEXCローンのページで、現在サポートされている担保資産と貸付資産を確認できます。例として、TON を担保（ステーキング）に USDT を借ります。[今すぐ借りる]をクリックして次に進みます。









希望する借入金額をUSDTで入力すると、それに対応する担保資産TONの数量（金額）がページに表示されます。借り入れ期間を選択し、「MEXCローン利用規約」に同意するチェックボックスにチェックを入れ、[借り入れの確認]をクリックします。





借り入れ希望額のUSDTを確保するのに必要な担保資産のTON数量（金額）が足りない場合は、先物取引アカウントまたは法定通貨アカウントから追加のTONを振替できます。









借り入れに成功すると、[私の借り入れ]に借り入れ残高が表示されます。





異なるステータスの注文が複数ある場合は、[未払い]、[返済済み]、[返済履歴]でそれぞれ確認できます。









注意すべき点として、借り入れ期間が挙げられます。借り入れ期間満了後は返済期限内に返済しないと延滞利息が発生します。現在、MEXCローンは繰り上げ返済に対応していません。





MEXCローンでは、借り入れ可能な額に全体的な上限が設定されています。借り入れ可能枠内の「現在の借入可能額」が0になると、他の人は借り入れができなくなります。









MEXCアプリのトップページで、カルーセルの下にある[その他]をタップし、[Earn]タブの[MEXCローン]を選択します。





MEXCローンのページで、現在サポートされている担保資産と貸付資産を確認できます。例として、TON を担保（ステーキング）に USDT を借ります。[今すぐ借りる]をタップして次に進みます。

希望する借入金額をUSDTで入力すると、それに対応する担保資産TONの数量（金額）がページに表示されます。借り入れ期間を選択し、「MEXCローン利用規約」に同意するチェックボックスにチェックを入れ、[借り入れの確認]をタップします。





借り入れ希望額のUSDTを確保するのに必要な担保資産のTON数量（金額）が足りない場合は、先物取引アカウントまたは法定通貨アカウントから追加のTONを振替できます。









借り入れに成功すると、[私の借り入れ] の下にこのMEXCローン注文を見つけることができます。





異なるステータスの注文が複数ある場合は、[未払い]、[返済済み]、[返済履歴]でそれぞれ確認できます。









注意すべき点として、借り入れ期間が挙げられます。借り入れ期間満了後は返済期限内に返済しないと延滞利息が発生します。現在、MEXCローンは繰り上げ返済に対応していません。





MEXCローンでは、借り入れ可能な額に全体的な上限が設定されています。借り入れ可能枠内の[現在の借入可能額]が0になると、他の人は借り入れができなくなります。





TON (The Open Network)はMEXCの戦略的投資パートナーです。MEXCローンの開始に合わせて、Pledge TON to Borrow（TONステーキングサービス）も開始されます。MEXC Venturesのサポートを受け、TONのステーキングプランは安全性と信頼性をさらに高めています。投資家の皆様は、MEXCプラットフォームが提供する高品質のサービスと保証をぜひご体験ください。





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。