MEXCローン、スタート！

現在、MEXCローン機能はウェブ版のプラットフォームでのみ利用可能です。
暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣
Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき
MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ
暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための
暗号資産の現物取引では、価格分析や戦略選択に加えて、取引プラットフォームの市場ルールを理解し遵守することも同様に重要です。MEXCユーザーにとって、各取引ペアには価格の動きがあるだけでなく、最低注文数量、最低価格変更単位、最小注文額、注文タイプごとの最大注文数量といった特定の注文ルールが設定されています。これらのルールを理解していないと、重要な局面で注文が失敗し、市場機会を逃す可能性があります。1
現物取引手数料は、暗号資産市場で取引された通貨を取引手数料として差し引きます。そして、取引手数料は、取引高に対応する手数料率を乗じて算出されます。MEXCプラットフォームの現物取引手数料率は、メイカー0%、テイカー0.05%です。メイカーとは、市場に対応する注文がなく、注文が成立するまで待つ必要がある注文のことです。テイカーとは、市場で保留中の注文と一致し、すぐに執行できる注文のことです。未約定の
MEXC Launchpad は、高品質のプロジェクトや定評のあるトークンを、お得な価格で確実に購入できる革新的なトークン発行プラットフォームです。ユーザー様は、特定のタスクを完了し、参加要件を満たすことで参加できます。参加者は、MX、USDT、またはその他サポートされているトークンを使用して Launchpad プールに申込み、将来有望なトークンや資産を公平に取得することができます。MEXC L
1. プレマーケット取引とは？プレマーケット取引は、MEXCが提供する店頭取引（OTC）サービスです。ユーザー様は新トークンが取引所に公式に上場する前にトークンを売買することができます。このサービスにより、売り手と買い手は希望価格を設定し、マッチングする取引を見つけ、競争力のある価格での取引が可能になります。また、MEXCプレマーケット取引に参加することで、ユーザー様は、トークンが公式に上場する前