Economia del token e analisi del prezzo di ValleyDAO (GROW)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per ValleyDAO (GROW), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M Fornitura totale: $ 30.05M $ 30.05M $ 30.05M Fornitura circolante: $ 11.11M $ 11.11M $ 11.11M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 6.85M $ 6.85M $ 6.85M Massimo storico: $ 2.42 $ 2.42 $ 2.42 Minimo storico: $ 0.152417 $ 0.152417 $ 0.152417 Prezzo attuale: $ 0.228439 $ 0.228439 $ 0.228439