Pudgy Penguins (PENGU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pudgy Penguins (PENGU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pudgy Penguins (PENGU) tokennel kapcsolatos információk Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs. Hivatalos webhely: https://www.pudgypenguins.com Block Explorer: https://solscan.io/token/2zMMhcVQEXDtdE6vsFS7S7D5oUodfJHE8vd1gnBouauv Vásárolj most PENGU tokent!

Pudgy Penguins (PENGU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pudgy Penguins (PENGU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B Teljes tokenszám: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B Keringésben lévő tokenszám: $ 62.86B $ 62.86B $ 62.86B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.55B $ 2.55B $ 2.55B Minden idők csúcspontja: $ 0.099 $ 0.099 $ 0.099 Minden idők mélypontja: $ 0.003714633269373105 $ 0.003714633269373105 $ 0.003714633269373105 Jelenlegi ár: $ 0.028685 $ 0.028685 $ 0.028685 További tudnivalók a(z) Pudgy Penguins (PENGU) áráról

Pudgy Penguins (PENGU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pudgy Penguins (PENGU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PENGU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PENGU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PENGU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PENGU token élő árfolyamát!

A(z) PENGU vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Pudgy Penguins (PENGU) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) PENGU megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz PENGU tokent a MEXC-n!

Pudgy Penguins (PENGU) árelőzményei A felhasználók a(z) PENGU árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PENGU árelőzményeivel!

PENGU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PENGU kapcsán? PENGU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PENGU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

