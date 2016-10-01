Zcash (ZEC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Zcash (ZEC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Zcash (ZEC) tokennel kapcsolatos információk Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors. Hivatalos webhely: https://z.cash/ Fehér könyv: https://github.com/zcash/zips/blob/master/protocol/protocol.pdf Block Explorer: https://zcashblockexplorer.com/ Vásárolj most ZEC tokent!

Zcash (ZEC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Zcash (ZEC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 687.91M $ 687.91M $ 687.91M Teljes tokenszám: $ 16.20M $ 16.20M $ 16.20M Keringésben lévő tokenszám: $ 16.20M $ 16.20M $ 16.20M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 891.66M $ 891.66M $ 891.66M Minden idők csúcspontja: $ 371.16 $ 371.16 $ 371.16 Minden idők mélypontja: $ 15.96914388442235 $ 15.96914388442235 $ 15.96914388442235 Jelenlegi ár: $ 42.46 $ 42.46 $ 42.46 További tudnivalók a(z) Zcash (ZEC) áráról

Zcash (ZEC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Zcash (ZEC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZEC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ZEC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ZEC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZEC token élő árfolyamát!

