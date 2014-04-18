Monero (XMR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Monero (XMR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

Piaci tőkeérték: $ 4.98B
Teljes tokenszám: $ 18.45M
Keringésben lévő tokenszám: $ 18.45M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.98B
Minden idők csúcspontja: $ 518.22
Minden idők mélypontja: $ 0.21296699345111847
Jelenlegi ár: $ 269.77

A(z) Monero (XMR) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) XMR tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Monero (XMR) is a privacy-focused cryptocurrency designed to provide secure, untraceable, and decentralized value transfer. Its token economics are shaped by its unique issuance, allocation, usage, and incentive mechanisms, as well as its approach to locking and unlocking. Below is a comprehensive breakdown: Issuance Mechanism Mechanism Details Consensus Proof-of-Work (PoW) using the RandomX algorithm (ASIC-resistant, CPU-friendly) Block Rewards Miners receive block rewards and transaction fees for producing blocks Emission Schedule - Initial emission: Decreasing block rewards over time

- Tail emission: After June 2022, a perpetual block reward of 0.6 XMR per block (every ~2 minutes) ensures ongoing miner incentives and network security. This results in a low, predictable inflation rate (annual expansion <0.87%). Supply Cap No hard cap; perpetual tail emission ensures continuous supply but at a diminishing rate Allocation Mechanism Mechanism Details Initial Allocation No pre-mine, no ICO, no founder or team allocation. All XMR is distributed via mining. Ongoing Allocation All new XMR is distributed to miners as block rewards and transaction fees. Community Funding Monero is 100% community-sponsored. Donations are accepted for development and operations. No central treasury or foundation controls token allocation. Usage and Incentive Mechanism Mechanism Details Medium of Exchange XMR is used for peer-to-peer payments, goods, and services, with privacy by default. Transaction Fees XMR is used to pay network transaction fees (gas), which are dynamic based on network congestion and transaction size. Miner Incentives Miners are incentivized through block rewards and transaction fees. No Staking Monero does not support staking or liquidity provision mechanisms. No Governance XMR holders do not have voting rights, profit-sharing, or claims on project capital. Locking Mechanism Mechanism Details Transaction Lock Monero supports optional transaction-level locking. Senders can specify a lock time, preventing recipients from spending received XMR until the lock expires. Network-wide Lock No protocol-level staking, vesting, or network-enforced token locks. Unlocking Time Mechanism Details Transaction Unlock If a transaction is locked, the recipient must wait until the specified block height or time before spending the XMR. The unlock time is visible in the wallet and can be checked using wallet commands. No Vesting There are no scheduled unlocks, vesting periods, or token release schedules for XMR. Summary Table Aspect Mechanism/Details Issuance PoW mining, perpetual tail emission (0.6 XMR/block), no hard cap Allocation 100% mined, no pre-mine/ICO, community donations for development Usage/Incentives Payments, transaction fees, miner rewards, no staking/governance Locking Optional transaction-level lock, no protocol-level staking/vesting Unlocking Transaction-based unlock time, no vesting or scheduled unlocks Additional Notes Privacy Features: Monero uses ring signatures, stealth addresses, and confidential transactions to ensure privacy and fungibility.

Monero uses ring signatures, stealth addresses, and confidential transactions to ensure privacy and fungibility. Decentralization: The project frequently updates its PoW algorithm to resist ASIC centralization.

The project frequently updates its PoW algorithm to resist ASIC centralization. Transparency: Due to privacy features, on-chain data about address balances and token concentration is intentionally unavailable. Monero’s token economics are designed to maximize privacy, decentralization, and ongoing network security, with a simple and transparent incentive structure focused on mining and usage as a digital currency. There are no complex vesting, staking, or governance mechanisms, and all XMR in circulation is the result of mining and community-driven development.

Monero (XMR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Monero (XMR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XMR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XMR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

A felhasználók a(z) XMR árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

XMR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XMR kapcsán? XMR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XMR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

