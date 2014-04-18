Monero (XMR) tokenomikai adatai
Monero (XMR) tokennel kapcsolatos információk
Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.
Monero (XMR) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Monero (XMR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
A(z) Monero (XMR) token mélyreható struktúrája
Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) XMR tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés.
Monero (XMR) is a privacy-focused cryptocurrency designed to provide secure, untraceable, and decentralized value transfer. Its token economics are shaped by its unique issuance, allocation, usage, and incentive mechanisms, as well as its approach to locking and unlocking. Below is a comprehensive breakdown:
Issuance Mechanism
|Mechanism
|Details
|Consensus
|Proof-of-Work (PoW) using the RandomX algorithm (ASIC-resistant, CPU-friendly)
|Block Rewards
|Miners receive block rewards and transaction fees for producing blocks
|Emission Schedule
|- Initial emission: Decreasing block rewards over time
- Tail emission: After June 2022, a perpetual block reward of 0.6 XMR per block (every ~2 minutes) ensures ongoing miner incentives and network security. This results in a low, predictable inflation rate (annual expansion <0.87%).
|Supply Cap
|No hard cap; perpetual tail emission ensures continuous supply but at a diminishing rate
Allocation Mechanism
|Mechanism
|Details
|Initial Allocation
|No pre-mine, no ICO, no founder or team allocation. All XMR is distributed via mining.
|Ongoing Allocation
|All new XMR is distributed to miners as block rewards and transaction fees.
|Community Funding
|Monero is 100% community-sponsored. Donations are accepted for development and operations. No central treasury or foundation controls token allocation.
Usage and Incentive Mechanism
|Mechanism
|Details
|Medium of Exchange
|XMR is used for peer-to-peer payments, goods, and services, with privacy by default.
|Transaction Fees
|XMR is used to pay network transaction fees (gas), which are dynamic based on network congestion and transaction size.
|Miner Incentives
|Miners are incentivized through block rewards and transaction fees.
|No Staking
|Monero does not support staking or liquidity provision mechanisms.
|No Governance
|XMR holders do not have voting rights, profit-sharing, or claims on project capital.
Locking Mechanism
|Mechanism
|Details
|Transaction Lock
|Monero supports optional transaction-level locking. Senders can specify a lock time, preventing recipients from spending received XMR until the lock expires.
|Network-wide Lock
|No protocol-level staking, vesting, or network-enforced token locks.
Unlocking Time
|Mechanism
|Details
|Transaction Unlock
|If a transaction is locked, the recipient must wait until the specified block height or time before spending the XMR. The unlock time is visible in the wallet and can be checked using wallet commands.
|No Vesting
|There are no scheduled unlocks, vesting periods, or token release schedules for XMR.
Summary Table
|Aspect
|Mechanism/Details
|Issuance
|PoW mining, perpetual tail emission (0.6 XMR/block), no hard cap
|Allocation
|100% mined, no pre-mine/ICO, community donations for development
|Usage/Incentives
|Payments, transaction fees, miner rewards, no staking/governance
|Locking
|Optional transaction-level lock, no protocol-level staking/vesting
|Unlocking
|Transaction-based unlock time, no vesting or scheduled unlocks
Additional Notes
- Privacy Features: Monero uses ring signatures, stealth addresses, and confidential transactions to ensure privacy and fungibility.
- Decentralization: The project frequently updates its PoW algorithm to resist ASIC centralization.
- Transparency: Due to privacy features, on-chain data about address balances and token concentration is intentionally unavailable.
Monero’s token economics are designed to maximize privacy, decentralization, and ongoing network security, with a simple and transparent incentive structure focused on mining and usage as a digital currency. There are no complex vesting, staking, or governance mechanisms, and all XMR in circulation is the result of mining and community-driven development.
Monero (XMR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Monero (XMR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó XMR tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező XMR token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) XMR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XMR token élő árfolyamát!
