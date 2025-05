PENGU

Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

NévPENGU

HelyezésNo.100

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0002%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.17%

Forgalomban lévő készlet62,860,396,090.04

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám88,888,888,888

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.05738,2024-12-17

Legalacsonyabb ár0.003714633269373105,2025-04-09

Nyilvános blokkláncSOL

BevezetésPudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.