Numbers Protocol (NUM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Numbers Protocol (NUM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Numbers Protocol (NUM) tokennel kapcsolatos információk The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos. Hivatalos webhely: https://www.numbersprotocol.io/ Fehér könyv: https://docs.numbersprotocol.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xeceb87cf00dcbf2d4e2880223743ff087a995ad9 Vásárolj most NUM tokent!

Numbers Protocol (NUM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Numbers Protocol (NUM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.71M $ 11.71M $ 11.71M Teljes tokenszám: $ 839.70M $ 839.70M $ 839.70M Keringésben lévő tokenszám: $ 829.63M $ 829.63M $ 829.63M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 14.11M $ 14.11M $ 14.11M Minden idők csúcspontja: $ 1.365 $ 1.365 $ 1.365 Minden idők mélypontja: $ 0.013856977725375001 $ 0.013856977725375001 $ 0.013856977725375001 Jelenlegi ár: $ 0.01411 $ 0.01411 $ 0.01411 További tudnivalók a(z) Numbers Protocol (NUM) áráról

Numbers Protocol (NUM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Numbers Protocol (NUM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NUM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NUM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NUM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NUM token élő árfolyamát!

A(z) NUM vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Numbers Protocol (NUM) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) NUM megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz NUM tokent a MEXC-n!

Numbers Protocol (NUM) árelőzményei A felhasználók a(z) NUM árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) NUM árelőzményeivel!

NUM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NUM kapcsán? NUM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NUM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!