Mysterium (MYST) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Mysterium (MYST) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Mysterium (MYST) tokennel kapcsolatos információk Mysterium Network builds tools and infrastructure that make the web borderless and accessible for all. The Tor-like network is tamper-proof, anonymous, and encrypted, but with superior usability, stability and speed. Anyone can join Mysterium Network’s permissionless, peer-to-peer marketplace and rent their spare bandwidth and IP address to earn crypto passive income. The project's flagship product was the Mysterium Network VPN, available for Android, Windows, Mac and Linux. Hivatalos webhely: https://mysterium.network/ Fehér könyv: https://mysterium.network/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4Cf89ca06ad997bC732Dc876ed2A7F26a9E7f361 Vásárolj most MYST tokent!

Mysterium (MYST) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mysterium (MYST) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.06M $ 4.06M $ 4.06M Teljes tokenszám: $ 32.43M $ 32.43M $ 32.43M Keringésben lévő tokenszám: $ 20.03M $ 20.03M $ 20.03M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.58M $ 6.58M $ 6.58M Minden idők csúcspontja: $ 0.4769 $ 0.4769 $ 0.4769 Minden idők mélypontja: $ 0.0195606770677 $ 0.0195606770677 $ 0.0195606770677 Jelenlegi ár: $ 0.2029 $ 0.2029 $ 0.2029 További tudnivalók a(z) Mysterium (MYST) áráról

Mysterium (MYST) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Mysterium (MYST) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MYST tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MYST token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MYST tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MYST token élő árfolyamát!

A(z) MYST vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Mysterium (MYST) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MYST megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MYST tokent a MEXC-n!

Mysterium (MYST) árelőzményei A felhasználók a(z) MYST árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MYST árelőzményeivel!

MYST árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MYST kapcsán? MYST-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MYST tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

