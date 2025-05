MYST

Mysterium Network builds tools and infrastructure that make the web borderless and accessible for all. The Tor-like network is tamper-proof, anonymous, and encrypted, but with superior usability, stability and speed. Anyone can join Mysterium Network’s permissionless, peer-to-peer marketplace and rent their spare bandwidth and IP address to earn crypto passive income. The project's flagship product was the Mysterium Network VPN, available for Android, Windows, Mac and Linux.

NévMYST

HelyezésNo.1358

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.29%

Forgalomban lévő készlet20,033,628

Max. tokenszám32,433,365

Teljes tokenszám32,433,365

Forgalomban lévő arány0.6176%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja5.648429870605469,2018-01-09

Legalacsonyabb ár0.0195606770677,2018-12-13

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

