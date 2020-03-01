HIVE (HIVE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) HIVE (HIVE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

HIVE (HIVE) tokennel kapcsolatos információk Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development. Hivatalos webhely: https://hive.io/ Fehér könyv: https://hive.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explore.openhive.network Vásárolj most HIVE tokent!

HIVE (HIVE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) HIVE (HIVE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 97.66M $ 97.66M $ 97.66M Teljes tokenszám: $ 487.30M $ 487.30M $ 487.30M Keringésben lévő tokenszám: $ 487.30M $ 487.30M $ 487.30M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 97.66M $ 97.66M $ 97.66M Minden idők csúcspontja: $ 3.4103 $ 3.4103 $ 3.4103 Minden idők mélypontja: $ 0.0869425890031 $ 0.0869425890031 $ 0.0869425890031 Jelenlegi ár: $ 0.2004 $ 0.2004 $ 0.2004 További tudnivalók a(z) HIVE (HIVE) áráról

HIVE (HIVE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) HIVE (HIVE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HIVE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HIVE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HIVE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HIVE token élő árfolyamát!

HIVE (HIVE) árelőzményei A felhasználók a(z) HIVE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) HIVE árelőzményeivel!

HIVE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HIVE kapcsán? HIVE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HIVE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

