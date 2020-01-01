MBD Financials (MBD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MBD Financials (MBD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MBD Financials (MBD) tokennel kapcsolatos információk Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available. Hivatalos webhely: https://mbdfinancials.com Fehér könyv: https://docs.mbdfinancials.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xaAf449Bf8A33a32575C31BA8CBb90612Dd95aCFa Vásárolj most MBD tokent!

MBD Financials (MBD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MBD Financials (MBD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 564.99K $ 564.99K $ 564.99K Teljes tokenszám: $ 40.00B $ 40.00B $ 40.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 25.94B $ 25.94B $ 25.94B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 871.20K $ 871.20K $ 871.20K Minden idők csúcspontja: $ 0.000688 $ 0.000688 $ 0.000688 Minden idők mélypontja: $ 0.000001013727336322 $ 0.000001013727336322 $ 0.000001013727336322 Jelenlegi ár: $ 0.00002178 $ 0.00002178 $ 0.00002178 További tudnivalók a(z) MBD Financials (MBD) áráról

MBD Financials (MBD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MBD Financials (MBD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MBD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MBD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MBD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MBD token élő árfolyamát!

A(z) MBD vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) MBD Financials (MBD) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MBD megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MBD tokent a MEXC-n!

MBD Financials (MBD) árelőzményei A felhasználók a(z) MBD árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MBD árelőzményeivel!

MBD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MBD kapcsán? MBD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MBD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

