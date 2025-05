MBD

Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available.

NévMBD

HelyezésNo.2106

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet25,940,635,420

Max. tokenszám40,000,000,000

Teljes tokenszám40,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.6485%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.014133445527232025,2022-05-19

Legalacsonyabb ár0.000001013727336322,2023-10-13

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

