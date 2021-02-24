Mask Network (MASK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Mask Network (MASK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Mask Network (MASK) tokennel kapcsolatos információk Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation. Hivatalos webhely: https://www.mask.io Fehér könyv: https://masknetwork.medium.com/introducing-mask-network-maskbook-the-future-of-the-internet-5a973d874edd Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074 Vásárolj most MASK tokent!

Mask Network (MASK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mask Network (MASK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 121.80M $ 121.80M $ 121.80M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 121.80M $ 121.80M $ 121.80M Minden idők csúcspontja: $ 50.39 $ 50.39 $ 50.39 Minden idők mélypontja: $ 0.9302019593035298 $ 0.9302019593035298 $ 0.9302019593035298 Jelenlegi ár: $ 1.218 $ 1.218 $ 1.218 További tudnivalók a(z) Mask Network (MASK) áráról

Mask Network (MASK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Mask Network (MASK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MASK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MASK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MASK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MASK token élő árfolyamát!

A(z) MASK vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Mask Network (MASK) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) MASK megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz MASK tokent a MEXC-n!

Mask Network (MASK) árelőzményei A felhasználók a(z) MASK árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) MASK árelőzményeivel!

MASK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MASK kapcsán? MASK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MASK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

