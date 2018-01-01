Enjin (ENJ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Enjin (ENJ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Enjin (ENJ) tokennel kapcsolatos információk Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain. Hivatalos webhely: https://enjin.io/ Fehér könyv: https://docs.enjin.io/ Block Explorer: https://enjin.subscan.io Vásárolj most ENJ tokent!

Enjin (ENJ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Enjin (ENJ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 122.83M $ 122.83M $ 122.83M Teljes tokenszám: $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.88B $ 1.88B $ 1.88B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 125.69M $ 125.69M $ 125.69M Minden idők csúcspontja: $ 0.6877 $ 0.6877 $ 0.6877 Minden idők mélypontja: $ 0.01561960019171238 $ 0.01561960019171238 $ 0.01561960019171238 Jelenlegi ár: $ 0.06534 $ 0.06534 $ 0.06534 További tudnivalók a(z) Enjin (ENJ) áráról

Enjin (ENJ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Enjin (ENJ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ENJ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ENJ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ENJ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ENJ token élő árfolyamát!

A(z) ENJ vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Enjin (ENJ) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ENJ megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz ENJ tokent a MEXC-n!

Enjin (ENJ) árelőzményei A felhasználók a(z) ENJ árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ENJ árelőzményeivel!

ENJ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ENJ kapcsán? ENJ-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ENJ tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

