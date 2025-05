MASK

Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

NévMASK

HelyezésNo.186

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)210.48%

Forgalomban lévő készlet100,000,000

Max. tokenszám100,000,000

Teljes tokenszám100,000,000

Forgalomban lévő arány1%

Kibocsátás dátuma2021-02-24 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.85 USDT

Minden idők csúcspontja97.91962343,2021-02-24

Legalacsonyabb ár0.9302019593035298,2025-04-09

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

