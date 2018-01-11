IOSToken (IOST) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) IOSToken (IOST) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
IOSToken (IOST) tokennel kapcsolatos információk

The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

Hivatalos webhely:
http://iost.io/
Fehér könyv:
https://docs.iost.io/getting-started/quick-start
Block Explorer:
https://www.iostscan.com/

IOSToken (IOST) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) IOSToken (IOST) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 89.11M
$ 89.11M$ 89.11M
Teljes tokenszám:
$ 46.49B
$ 46.49B$ 46.49B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 27.54B
$ 27.54B$ 27.54B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 291.15M
$ 291.15M$ 291.15M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.0907652
$ 0.0907652$ 0.0907652
Minden idők mélypontja:
$ 0.00156203910694
$ 0.00156203910694$ 0.00156203910694
Jelenlegi ár:
$ 0.003235
$ 0.003235$ 0.003235

IOSToken (IOST) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) IOSToken (IOST) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó IOST tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező IOST token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) IOST tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) IOST token élő árfolyamát!

A(z) IOST vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) IOSToken (IOST) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) IOST megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

IOSToken (IOST) árelőzményei

A felhasználók a(z) IOST árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

IOST árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) IOST kapcsán? IOST-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.