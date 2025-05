IOST

The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

NévIOST

HelyezésNo.384

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.05%

Forgalomban lévő készlet25,407,526,843

Max. tokenszám90,000,000,000

Teljes tokenszám45,779,378,999

Forgalomban lévő arány0.2823%

Kibocsátás dátuma2018-01-11 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.01 USDT

Minden idők csúcspontja0.13649600744247437,2018-01-24

Legalacsonyabb ár0.00156203910694,2020-03-13

Nyilvános blokkláncIOST

BevezetésThe IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.