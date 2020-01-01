Games for a living (GFAL) tokenomikai adatai

Games for a living (GFAL) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Games for a living (GFAL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Games for a living (GFAL) tokennel kapcsolatos információk

The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games.

https://gamesforaliving.com/
https://whitepaper.gamesforaliving.com/
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x47c454cA6be2f6DEf6f32b638C80F91c9c3c5949

Games for a living (GFAL) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Games for a living (GFAL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 21.96M
$ 21.96M
Teljes tokenszám:
$ 10.00B
$ 10.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 3.39B
$ 3.39B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 64.71M
$ 64.71M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.0496
$ 0.0496
Minden idők mélypontja:
$ 0.002948017468774518
$ 0.002948017468774518
Jelenlegi ár:
$ 0.006471
$ 0.006471

Games for a living (GFAL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Games for a living (GFAL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó GFAL tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező GFAL token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) GFAL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GFAL token élő árfolyamát!

A(z) GFAL vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Games for a living (GFAL) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) GFAL megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Games for a living (GFAL) árelőzményei

A felhasználók a(z) GFAL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

GFAL árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GFAL kapcsán? GFAL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

