ZEROBASE (ZBT) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ZEROBASE (ZBT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Utolsó frissítés: 2025-11-21 19:40:29 (UTC+8)
USD

ZEROBASE (ZBT) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ZEROBASE (ZBT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 22.88M
$ 22.88M
Teljes tokenszám:
$ 1.00B
$ 1.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 220.00M
$ 220.00M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 104.00M
$ 104.00M
Minden idők csúcspontja:
$ 1.062
$ 1.062
Minden idők mélypontja:
$ 0.1125231752373875
$ 0.1125231752373875
Jelenlegi ár:
$ 0.104
$ 0.104

ZEROBASE (ZBT) tokennel kapcsolatos információk

ZEROBASE is a decentralized cryptographic infrastructure network that enables verifiable off-chain computation using zero-knowledge proofs (ZKPs) and trusted execution environments (TEEs). It powers products like zkStaking, zkLogin, and ProofYield—bridging institutional DeFi, user privacy, and real-world asset strategies.

Hivatalos webhely:
https://zerobase.pro
Fehér könyv:
https://zerobase.pro/docs/intro/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xfAB99fCF605fD8f4593EDb70A43bA56542777777

ZEROBASE (ZBT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) ZEROBASE (ZBT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó ZBT tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező ZBT token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) ZBT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ZBT token élő árfolyamát!

A(z) ZBT vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) ZEROBASE (ZBT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ZBT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

ZEROBASE (ZBT) árelőzményei

A felhasználók a(z) ZBT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

ZBT árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ZBT kapcsán? ZBT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.

