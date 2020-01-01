Alaya AI (AGT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Alaya AI (AGT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Alaya AI (AGT) tokennel kapcsolatos információk Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3. Hivatalos webhely: https://www.aialaya.io/#/ Fehér könyv: https://alaya-ai.gitbook.io/alaya-ai/technology Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x5dBde81fcE337FF4bcaaEe4Ca3466C00aeCaE274 Vásárolj most AGT tokent!

Alaya AI (AGT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Alaya AI (AGT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.56M $ 7.56M $ 7.56M Teljes tokenszám: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.65B $ 1.65B $ 1.65B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 22.93M $ 22.93M $ 22.93M Minden idők csúcspontja: $ 0.038701 $ 0.038701 $ 0.038701 Minden idők mélypontja: $ 0.004112865886010598 $ 0.004112865886010598 $ 0.004112865886010598 Jelenlegi ár: $ 0.004585 $ 0.004585 $ 0.004585 További tudnivalók a(z) Alaya AI (AGT) áráról

Alaya AI (AGT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Alaya AI (AGT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AGT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AGT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AGT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AGT token élő árfolyamát!

A(z) AGT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Alaya AI (AGT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AGT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz AGT tokent a MEXC-n!

Alaya AI (AGT) árelőzményei A felhasználók a(z) AGT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) AGT árelőzményeivel!

AGT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AGT kapcsán? AGT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AGT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

