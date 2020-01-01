Alaya AI (AGT) tokenomikai adatai

Alaya AI (AGT) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Alaya AI (AGT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Alaya AI (AGT) tokennel kapcsolatos információk

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

Hivatalos webhely:
https://www.aialaya.io/#/
Fehér könyv:
https://alaya-ai.gitbook.io/alaya-ai/technology
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x5dBde81fcE337FF4bcaaEe4Ca3466C00aeCaE274

Alaya AI (AGT) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Alaya AI (AGT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 7.56M
$ 7.56M$ 7.56M
Teljes tokenszám:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 1.65B
$ 1.65B$ 1.65B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 22.93M
$ 22.93M$ 22.93M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.038701
$ 0.038701$ 0.038701
Minden idők mélypontja:
$ 0.004112865886010598
$ 0.004112865886010598$ 0.004112865886010598
Jelenlegi ár:
$ 0.004585
$ 0.004585$ 0.004585

Alaya AI (AGT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Alaya AI (AGT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó AGT tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező AGT token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) AGT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AGT token élő árfolyamát!

A(z) AGT vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Alaya AI (AGT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AGT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Alaya AI (AGT) árelőzményei

A felhasználók a(z) AGT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

AGT árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AGT kapcsán? AGT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.