AdvertisingTimeTrace (ATT) tokennel kapcsolatos információk Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe. Hivatalos webhely: https://www.attglobal.io/ Block Explorer: https://polygonscan.com/address/0xcCCf7C6552437ab1504C384C6Ed4501dAa3a9aC6 Vásárolj most ATT tokent!

AdvertisingTimeTrace (ATT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AdvertisingTimeTrace (ATT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 32.97M $ 32.97M $ 32.97M Teljes tokenszám: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Keringésben lévő tokenszám: $ 125.28M $ 125.28M $ 125.28M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 552.72M $ 552.72M $ 552.72M Minden idők csúcspontja: $ 3 $ 3 $ 3 Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: $ 0.2632 $ 0.2632 $ 0.2632 További tudnivalók a(z) AdvertisingTimeTrace (ATT) áráról

AdvertisingTimeTrace (ATT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AdvertisingTimeTrace (ATT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ATT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ATT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ATT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ATT token élő árfolyamát!

AdvertisingTimeTrace (ATT) árelőzményei A felhasználók a(z) ATT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ATT árelőzményeivel!

ATT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ATT kapcsán? ATT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ATT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

