ynETH MAX (YNETHX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 4,571.94 גבוה 24 שעות $ 5,049.33 שיא כל הזמנים $ 5,182.23 המחיר הנמוך ביותר $ 1,444.64 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05% שינוי מחיר (1D) -8.60% שינוי מחיר (7D) +0.50%

ynETH MAX (YNETHX) המחיר בזמן אמת של הוא $4,602.98. במהלך 24 השעות האחרונות, YNETHX נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,571.94 לבין שיא של $ 5,049.33, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YNETHXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,182.23, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,444.64.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YNETHX השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -8.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ynETH MAX (YNETHX) מידע שוק

שווי שוק $ 40.64M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.64M אספקת מחזור 8.82K אספקה כוללת 8,819.460946308187

שווי השוק הנוכחי של ynETH MAX הוא $ 40.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YNETHX הוא 8.82K, עם היצע כולל של 8819.460946308187. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.64M.