ynETH MAX סֵמֶל

ynETH MAX מחיר (YNETHX)

1 YNETHX ל USDמחיר חי:

$4,602.01
$4,602.01
-8.60%1D
USD
ynETH MAX (YNETHX) טבלת מחירים חיה
ynETH MAX (YNETHX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.05%

-8.60%

+0.50%

+0.50%

ynETH MAX (YNETHX) המחיר בזמן אמת של הוא $4,602.98. במהלך 24 השעות האחרונות, YNETHX נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,571.94 לבין שיא של $ 5,049.33, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YNETHXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,182.23, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,444.64.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YNETHX השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -8.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ynETH MAX (YNETHX) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של ynETH MAX הוא $ 40.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YNETHX הוא 8.82K, עם היצע כולל של 8819.460946308187. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.64M.

ynETH MAX (YNETHX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ynETH MAXל USDהיה $ -433.126680199023.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלynETH MAX ל USDהיה . $ +762.8656843400.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלynETH MAX ל USDהיה $ +3,674.6114079720.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ynETH MAXל USDהיה $ +1,816.0672300675646.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -433.126680199023-8.60%
30 ימים$ +762.8656843400+16.57%
60 ימים$ +3,674.6114079720+79.83%
90 ימים$ +1,816.0672300675646+65.16%

מה זהynETH MAX (YNETHX)

ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO’s.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה

ynETH MAX (YNETHX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

ynETH MAXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ynETH MAX (YNETHX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ynETH MAX (YNETHX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ynETH MAX.

בדוק את ynETH MAX תחזית המחיר עכשיו‏!

YNETHX למטבעות מקומיים

ynETH MAX (YNETHX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ynETH MAX (YNETHX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YNETHX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ynETH MAX (YNETHX)

כמה שווה ynETH MAX (YNETHX) היום?
החי YNETHXהמחיר ב USD הוא 4,602.98 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YNETHX ל USD?
המחיר הנוכחי של YNETHX ל USD הוא $ 4,602.98. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ynETH MAX?
שווי השוק של YNETHX הוא $ 40.64M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YNETHX?
ההיצע במחזור של YNETHX הוא 8.82K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YNETHX?
‏‏YNETHX השיג מחיר שיא (ATH) של 5,182.23 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YNETHX?
YNETHX ‏‏רשם מחירATL של 1,444.64 USD.
מהו נפח המסחר של YNETHX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YNETHX הוא -- USD.
האם YNETHX יעלה השנה?
YNETHX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YNETHX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
