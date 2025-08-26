Yield Yak (YAK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 450.2 גבוה 24 שעות $ 526.39 שיא כל הזמנים $ 16,319.34 המחיר הנמוך ביותר $ 185.6 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.61% שינוי מחיר (1D) -13.01% שינוי מחיר (7D) -21.43%

Yield Yak (YAK) המחיר בזמן אמת של הוא $454.83. במהלך 24 השעות האחרונות, YAK נסחר בטווח שבין שפל של $ 450.2 לבין שיא של $ 526.39, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YAKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 16,319.34, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 185.6.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YAK השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -13.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yield Yak (YAK) מידע שוק

שווי שוק $ 4.54M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.54M אספקת מחזור 10.00K אספקה כוללת 10,000.0

שווי השוק הנוכחי של Yield Yak הוא $ 4.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YAK הוא 10.00K, עם היצע כולל של 10000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.54M.