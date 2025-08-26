עוד על YAK

Yield Yak סֵמֶל

Yield Yak מחיר (YAK)

1 YAK ל USDמחיר חי:

$453.86
$453.86
-13.10%1D
Yield Yak (YAK) טבלת מחירים חיה
Yield Yak (YAK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 450.2
24 שעות נמוך
$ 526.39
גבוה 24 שעות

$ 450.2
$ 526.39
$ 16,319.34
$ 185.6
+0.61%

-13.01%

-21.43%

-21.43%

Yield Yak (YAK) המחיר בזמן אמת של הוא $454.83. במהלך 24 השעות האחרונות, YAK נסחר בטווח שבין שפל של $ 450.2 לבין שיא של $ 526.39, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YAKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 16,319.34, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 185.6.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YAK השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -13.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Yield Yak (YAK) מידע שוק

$ 4.54M
--
$ 4.54M
10.00K
10,000.0
שווי השוק הנוכחי של Yield Yak הוא $ 4.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YAK הוא 10.00K, עם היצע כולל של 10000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.54M.

Yield Yak (YAK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Yield Yakל USDהיה $ -68.060149973319.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYield Yak ל USDהיה . $ -121.9470183480.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYield Yak ל USDהיה $ +534.6004050330.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Yield Yakל USDהיה $ +167.3961195396371.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -68.060149973319-13.01%
30 ימים$ -121.9470183480-26.81%
60 ימים$ +534.6004050330+117.54%
90 ימים$ +167.3961195396371+58.24%

מה זהYield Yak (YAK)

Yield Yak is an easy-to-use tool to earn more yield from DeFi farming on the Avalanche network. It is a community-driven project. Our community compounds rewards, suggests new strategies, proposes key configuration updates and contributes to development. Yield Yak farms can run forever, without the team's involvement. Staked $YAK will receive $AVAX. YY network revenue (collected in tokens, usually) will be converted to AVAX and distributed to stakers.

Yield Yak (YAK) משאב

האתר הרשמי

Yield Yakתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Yield Yak (YAK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Yield Yak (YAK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Yield Yak.

בדוק את Yield Yak תחזית המחיר עכשיו‏!

YAK למטבעות מקומיים

Yield Yak (YAK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Yield Yak (YAK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YAK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Yield Yak (YAK)

כמה שווה Yield Yak (YAK) היום?
החי YAKהמחיר ב USD הוא 454.83 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YAK ל USD?
המחיר הנוכחי של YAK ל USD הוא $ 454.83. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Yield Yak?
שווי השוק של YAK הוא $ 4.54M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YAK?
ההיצע במחזור של YAK הוא 10.00K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YAK?
‏‏YAK השיג מחיר שיא (ATH) של 16,319.34 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YAK?
YAK ‏‏רשם מחירATL של 185.6 USD.
מהו נפח המסחר של YAK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YAK הוא -- USD.
האם YAK יעלה השנה?
YAK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YAK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.